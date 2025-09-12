Ανάπτυξη... μηδέν για την βρετανική οικονομία τον Ιούλιο

Μια οικονομική επιβράδυνση θα κάνει ακόμα πιο δύσκολο το δίλημμα της Τράπεζας της Αγγλίας

Μηδενική ανάπτυξη κατέγραψε τον Ιούλιο η βρετανική οικονομία, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Τον Ιούνιο είχε σημειωθεί ανάπτυξη 0,4%.

Η βρετανική οικονομία είχε εμφανίσει ανάπτυξη 0,3% το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, αν και οι ρυθμοί ήταν χαμηλότεροι από το +0,7% που σημειώθηκε το πρώτο τρίμηνο.

Πλέον, οι οικονομολόγοι αναμένουν μια επιβράδυνση που θα επηρεάσει το Ηνωμένο Βασίλειο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

«Μετά από ένα αιφνιδιαστικά ισχυρότερο δεύτερο τρίμηνο, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των οικονομιών της G7, όλα τα σημάδια δείχνουν επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους», σημείωσε ο Sanjay Raja, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Μια διόρθωση στις εμπροσθοβαρείς παραγγελίες για εξαγωγές, στη δημιουργία αποθεμάτων, στις αγορές πολύτιμων μετάλλων και στις δαπάνες του δημόσιου τομέα, πιστεύουμε, θα οδηγήσει στην επιβράδυνση της ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου στο δεύτερο εξάμηνο του 2025».

Μια οικονομική επιβράδυνση θα κάνει ακόμα πιο δύσκολο το δίλημμα της Τράπεζας της Αγγλίας, καθώς καλείται να σταθμίσει τον επίμονο πληθωρισμό (ο οποίος αυξήθηκε στο 3,8% τον Ιούλιο), με τον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό της 26ης Νοεμβρίου, στον οποίο η υπουργός Οικονομικών Rachel Reeves θα αποκαλύψει τα δημοσιονομικά της σχέδια για το 2026.

«Η ανθεκτικότητα του πληθωρισμού προφανώς δυσκολεύει τις κεντρικές τράπεζες να μειώσουν περαιτέρω τα επιτόκια», δήλωσε στο CNBC ο Fabio Balboni, οικονομολόγος της HSBC.

«Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν δημοσιονομικές ανησυχίες, εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, με πολύ δύσκολες αποφάσεις να διαφαίνονται για την κυβέρνηση στον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό», πρόσθεσε ο Balboni.

Η Τράπεζα της Αγγλίας πρόκειται να συνεδριάσει στις 18 Σεπτεμβρίου, αλλά αναμένεται να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια μετά τη μείωσή τους τον Αύγουστο.

Πλέον, τα βλέμματα στρέφονται στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας στις 6 Νοεμβρίου, ειδικά καθώς θα πραγματοποιηθεί αμέσως πριν από την παρουσίαση του προϋπολογισμού.

«Εξακολουθούμε να αναμένουμε μείωση των επιτοκίων τον Νοέμβριο, αν και η επιθετική απόφαση του Αυγούστου μείωσε τη σιγουριά μας», σημείωσε ο Carsten Brzeski, αναλυτής της ING.