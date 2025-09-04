Σουηδία: Μειώνει κατά 50% τον ΦΠΑ στα τρόφιμα - Θα ανέρχεται σε 6%

Η κυβέρνηση της Σουηδίας σχεδιάζει να μειώσει στο μισό, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα τρόφιμα και να διαμορφωθεί στο 6%, στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026, προκειμένου να βοηθήσει στην τόνωση των νοικοκυριών και της ευρύτερης οικονομίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ulf Kristersson σε συνέντευξη Τύπου σήμερα Πέμπτη. Η ανάπτυξη έχει σταματήσει εν μέσω της αβεβαιότητας που σχετίζεται με τους δασμούς, με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να διστάζουν να δαπανήσουν παρά τη σειρά μειώσεων των επιτοκίων.

Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός Έμπα Μπους τόνισε ότι η μείωση του ΦΠΑ θα είναι προσωρινή, μεταξύ Απριλίου 2026 και Δεκεμβρίου 2027. «Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που θα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στα νοικοκυριά που έχουν περάσει τις πιο δύσκολες στιγμές», ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η σουηδική κυβέρνηση ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο προϋπολογισμός της για το 2026, έτος εκλογών, θα περιλαμβάνει 80 δισεκατομμύρια κορώνες για μη χρηματοδοτούμενα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας. Η κυβέρνηση, η οποία προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,9% φέτος και 3,0% το 2026, θα υποβάλει το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό στο κοινοβούλιο στις 22 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με αναλυτές, είναι πιθανό να περιλαμβάνει μειώσεις του φόρου εισοδήματος και του φόρου εταιρειών, καθώς και μη χρηματοδοτούμενες δαπάνες.