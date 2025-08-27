Ακίνητα: Παράταση στο «πάγωμα» ΦΠΑ στην οικοδομή έως τα τέλη του 2026

Το «πάγωμα» του ΦΠΑ αφορά όλα τα αδιάθετα ακίνητα των κατασκευαστών που έχουν ανεγερθεί με οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν από το 2006 και μετά

Στην παράταση της αναστολής επιβολής ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα ακίνητα και για το έτος 2026 προσανατολίζεται η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της οικοδομής και των επενδύσεων στις κατασκευές και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Το «πάγωμα» του ΦΠΑ αφορά όλα τα αδιάθετα ακίνητα των κατασκευαστών, τα οποία έχουν ανεγερθεί με οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν από το 2006 και μετά, είτε πρόκειται για ιδιόκτητα ακίνητα, είτε για ακίνητα που κατασκευάστηκαν μέσω αντιπαροχής.

Με τη διατήρηση του ισχύοντος καθεστώτος, οι συναλλαγές για τα νεόδμητα ακίνητα θα συνεχίσουν να φορολογούνται αποκλειστικά με φόρο μεταβίβασης 3%, αντί του ΦΠΑ 24%.

Η διαφορά για τον αγοραστή είναι σημαντική καθώς για διαμέρισμα αξίας 250.000 ευρώ, ο ΦΠΑ θα ανερχόταν σε 60.000 ευρώ, ενώ ο φόρος μεταβίβασης φτάνει μόλις τα 7.500 ευρώ, δηλαδή προκύπτει όφελος 52.500 ευρώ.

Παράλληλα, αναστέλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας ακινήτων (15%), ο οποίος αφορά τα κέρδη από την πώληση ακινήτου, υπολογιζόμενα από τη διαφορά τιμής αγοράς και τιμής πώλησης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της παρουσίασης του οικονομικού σχεδιασμού για το επόμενο έτος.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η διατήρηση των αντικειμενικών αξιών στα σημερινά επίπεδα, με μοναδική εξαίρεση την ένταξη νέων περιοχών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, χωρίς άλλες αναπροσαρμογές.

Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα επιβλήθηκε για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2006, με εξαίρεση την πρώτη κατοικία, ενώ μέχρι τότε οι μεταβιβάσεις επιβαρύνονταν μόνο με φόρο μεταβίβασης.

Η απόφαση για τη διατήρηση των φορολογικών ελαφρύνσεων εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την οικοδομική δραστηριότητα, διευκολύνοντας παράλληλα την πρόσβαση περισσότερων πολιτών στην απόκτηση κατοικίας.