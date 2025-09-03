Kαταιγίδα στην αγορά ομολόγων - Διευρύνεται το sell-off σε όλο τον κόσμο

Έντονη η ανησυχία των επενδυτών για τις υψηλές δημόσιες δαπάνες και τις πιθανές πληθωριστικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο

Συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη (3/9) το γενικευμένο sell-off στα κρατικά ομόλογα, καθώς οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό, τις εμπορικές πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι νέες εκδόσεις και η επιβάρυνση στα δημοσιονομικά των χωρών, έχουν συνθέσει ένα μείγμα που επισκιάζει το επενδυτικό κλίμα.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων υποχωρούν και σήμερα, με αυτές των 30ετών τίτλων να πλησιάζουν σε απόσταση αναπνοής το επίπεδο του 5%. Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ξεπεράσει αυτό το επίπεδο, αναρριχώμενες στο 5,75%, ένα υψηλό από 1998, ενώ της Ιαπωνίας σκαρφάλωσαν σε ιστορικό υψηλό.

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων της Αυστραλίας αναρριχήθηκαν σε υψηλό από τον Ιούλιο, με αυτές των χωρών της Ευρωζώνης να καταγράφουν σήμερα ήπια πτώση της τάξεως της μίας μονάδας βάσεως.

Στο σύνολό τους, το κύμα ρευστοποιήσεων αντανακλά τις ανησυχίες των επενδυτών για τις μεγάλες κρατικές δαπάνες και τις πιθανές πληθωριστικές επιπτώσεις παγκοσμίως. Ένας κατακλυσμός εταιρικών εκδόσεων χθες Τρίτη και η αβεβαιότητα που περικλύει την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ εντείνουν τις πιέσεις.

«Τα ζητήματα του ελλείμματος και του χρέους δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα ή γρήγορα. Οι πιο απότομες καμπύλες είναι το νέο φυσιολογικό», δήλωσε ο Άντριου Τάισχερστ, στρατηγικός αναλυτής της Nomura Holdings στο Σίδνεϊ.

Ο δείκτης του Bloomberg για τις αποδόσεις των παγκόσμιων ομολόγων υποχώρησε κατά 0,4% χθες Τρίτη, η μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια από τις 6 Ιουνίου. Ενώ ο δείκτης εξακολουθεί να παραμένει σε θετικό έδαφος για το έτος, η πρόσφατη υποχώρηση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη νευρικότητα σχετικά με την κατοχή χρέους μεγαλύτερης διάρκειας.

Στο μεταξύ, ο παγκόσμιος δείκτης του Bloomberg που μετρά την απόδοση στη λήξη για τα κρατικά ομόλογα που λήγουν σε μια δεκαετία ή περισσότερο σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2009.

Το ξεπούλημα των μακροπρόθεσμων ομολόγων ενισχύει τη ζήτηση για τα λεγόμενα steepeners -μια δημοφιλής στρατηγική που κερδίζει όταν διευρύνεται η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων και των βραχυπρόθεσμων ομολόγων.

Υπήρξε προηγούμενο τις τελευταίες εβδομάδες. Η καμπύλη αποδόσεων της Νέας Ζηλανδίας έγινε πιο απότομη τον Αύγουστο, αφού η κεντρική τράπεζα προχώρησε στην αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων με μια απροσδόκητα ήπια δήλωση. Η Τράπεζα της Ινδονησίας μείωσε επίσης απροσδόκητα τα επιτόκια τον περασμένο μήνα.

Η άνοδος των αποδόσεων των 30ετών αμερικανικών ομολόγων και η πτώση των διετών σηματοδοτεί «μια ασυνήθιστη κατάσταση που αντανακλά την επιθυμία των επενδυτών για μεγαλύτερη αποζημίωση για τη διακράτηση μακροπρόθεσμων ομολόγων», έγραψαν σε σημείωμά τους οι στρατηγικοί αναλυτές του BlackRock Investment Institute, συμπεριλαμβανομένου του Wei Li.

Καθώς αυξάνεται η πίεση προς τη Fed για μείωση των επιτοκίων, οι συναλλασσόμενοι αγοράζουν συνήθως πιο βραχυπρόθεσμα ομόλογα που είναι τα πιο ευαίσθητα στις αλλαγές της νομισματικής πολιτικής.

Ο Άντριου Κανόμπι της Franklin Templeton συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που τοποθετούνται στο ότι τα διετή κρατικά ομόλογα θα υπεραποδώσουν έναντι των αντίστοιχων 10ετών.

«Ο πληθωρισμός δυσκολεύεται να επιστρέψει στον στόχο, οι δημοσιονομικές πιέσεις είναι σημαντικές, οι αγορές εργασίας εξακολουθούν να είναι σε γενικές γραμμές σταθερές και οι κεντρικές τράπεζες κάνουν περικοπές εν μέσω αυτών. Είμαστε σε διάθεση να προσθέσουμε παρά να μειώσουμε τις θέσεις», δήλωσε.