Γερμανία: Κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα προειδοποιούν - Χωρίς μεταρρυθμίσεις κινδυνεύει η ανάπτυξη

Ο μόνος τρόπος να αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη το κυβερνητικό πακέτο επενδύσεων είναι να συνοδευτεί με ουσιαστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Αυτό επισημαίνουν στη φθινοπωρινή τους έκθεση τα κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα της Γερμανίας, προβλέποντας παράλληλα πως για το 2025 αναμένεται ανάπτυξη στα όρια της στασιμότητας (0,2%). Για το 2026 (1,3%) και το 2027 (1,4%) οι προγνώσεις είναι καλύτερες – η δυναμική όμως θα μπορούσε να ανακοπεί απότομα μετά το πέρας αυτής της διετίας.

Σοβαρές «διαρθρωτικές αδυναμίες»

Για σοβαρές «διαρθρωτικές αδυναμίες» έκανε λόγο η Τζεραλντίν Ντάνι-Κνέντλικ του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικής Έρευνας (DIW), ενώ παράλληλα προειδοποίησε πως «οι προοπτικές για ανάπτυξη συνεχίζουν να επιδεινώνονται» και «τα διαρθρωτικά προβλήματα απλώς συγκαλύπτονται».

Το υψηλό κόστος, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και η μειούμενη ανταγωνιστικότητα απειλούν την ανάπτυξη – και ταυτοχρόνως τυχόν περαιτέρω επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να εντείνει ακόμα περισσότερο τη γενικότερη αβεβαιότητα.

«Η δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ ρίχνει βαριά τη σκιά της στην παγκόσμια οικονομία το φθινόπωρο του 2025», υπογράμμισε από την πλευρά της η οικονομολόγος Χάνα Ζάιντλ του DIW. Παρ' ότι πολλές χώρες αλλά και η ΕΕ έχουν συνάψει εμπορικές συμφωνίες με την Ουάσινγκτον, αυτές οι συμφωνίες «εδραιώνουν ένα υψηλό επίπεδο δασμών».

Η γερμανική οικονομία ως… τοξικομανής

Σε έναν καυστικό παραλληλισμό ο Στέφαν Κουτς του Ινστιτούτου του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία σχολίασε πως στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Μερτς η γερμανική οικονομία παίρνει τώρα ένα πακέτο δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως… ένας τοξικομανής που παίρνει τη δόση του. «Ένας τοξικομανής που του δίνεται μια γεμάτη σύριγγα θα αισθανθεί καλύτερα μετά τη δόση του, αλλά κανείς – σίγουρα όχι ένας γιατρός – δεν θα σκεφτεί: “Α, τώρα ο ασθενής έχει αναρρώσει”», δήλωσε ο Κουτς.

Τα κορυφαία ινστιτούτα τονίζουν με κάθε τρόπο ότι η ανάπτυξη που αναμένεται στο διάστημα 2026-2027 θα υποχωρήσει ξανά, εάν δεν υλοποιηθούν κομβικής σημασίας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Οι ειδικοί καλούν τον κυβερνητικό συνασπισμό να επιδιώξει περισσότερο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γερμανικής οικονομίας και των επιχειρήσεων. Σε ένα σχέδιο δώδεκα σημείων προτείνουν μεταξύ άλλων να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση των γερμανικών επιχειρήσεων με την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος, να ενισχυθούν τα κίνητρα απασχόλησης για τους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες, να εντατικοποιηθεί η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και να μην αυξηθεί άλλο η φορολογία.

Ο Μερτς υπόσχεται «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων»

Η νέα προειδοποίηση των ειδικών εντείνει ακόμα περισσότερο την πίεση προς τον καγκελάριο Μερτς.

Ο τελευταίος δεσμεύτηκε προσφάτως για ένα «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων». Όπως μετέδωσε ωστόσο προσφάτως η BILD, επιχειρηματικοί κύκλοι επικρίνουν τον Μερτς πως δεν προχωρά με τη δέουσα ταχύτητα στην υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Τον Σεπτέμβριο το επιχειρηματικό κλίμα υποχώρησε αναπάντεχα, με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ifo του Μονάχου, Κλέμενς Φουστ, να εξηγεί πως αυτό οφείλεται μάλλον στην ανησυχία πως τα χρήματα που θα δανειστεί η Γερμανία θα αξιοποιηθούν «για να κλείσουν τρύπες στον προϋπολογισμό».

