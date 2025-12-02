Σκαρφάλωσε στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Νοέμβριο – Στο 2,2% στην Ευρωζώνη

Στο 2,9% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, από 1,6% που ήταν τον Οκτώβριο, δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές παρέμειναν σταθερές. Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,2%, από 2,1% τον περασμένο μήνα.

Όσον αφορά τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες αναμένεται να παρουσιάσουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Νοέμβριο (3,5%, από 3,4% τον Οκτώβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%, σταθερό σε σχέση με τον Οκτώβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,6%, επίσης σταθερό) και την ενέργεια (-0,5%, έναντι -0,9% τον Οκτώβριο)

Ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων και της Ενέργειας και παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρέμεινε σταθερός σε ετήσια βάση, στο 2,4% – καταγράφει την ίδια άνοδο από τον Σεπτέμβριο.

Σε υψηλό εννέα μηνών ο πληθωρισμός στη Γερμανία

Ο γερμανικός πληθωρισμός κατέγραψε απρόσμενη άνοδο, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών και υπενθυμίζοντας, ενόψει της τελικής συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το έτος, ότι οι πιέσεις στις τιμές δεν έχουν πλήρως εκτονωθεί.

Ο εθνικός δείκτης τιμών αυξήθηκε στο 2,6% τον Νοέμβριο από 2,3% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας. Η αγορά περίμενε ηπιότερη άνοδο, στο 2,4%.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ εμφανίζονται ήρεμοι ως προς τις προοπτικές, απορρίπτοντας κάθε ιδέα άμεσης προσαρμογής του κόστους δανεισμού. Ο επικεφαλής οικονομολόγος Φίλιπ Λέιν επανέλαβε την πεποίθηση ότι η επιβράδυνση των μισθολογικών αυξήσεων θα οδηγήσει σε διατηρήσιμο πληθωρισμό εντός στόχου.

Το Bloomberg εκτιμά ότι η ενίσχυση του γερμανικού πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στην ασταθή κατηγορία των ταξιδίων και προβλέπει αποκλιμάκωση κάτω από το 2% μέσα στο 2025, με τον πληθωρισμό υπηρεσιών να παραμένει σχετικά αυξημένος μέχρι το 2026.

Παρά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης, οι ανησυχίες επιμένουν. Οι τιμές υπηρεσιών και τροφίμων συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ τα στοιχεία της ΕΚΤ δείχνουν μικρή άνοδο στις βραχυπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες των καταναλωτών, στο 2,8% για τον Οκτώβριο.

Η τελευταία άνοδος του δείκτη στη Γερμανία φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με προγραμματισμένα ταξίδια και υψηλότερο κόστος καυσίμων παρά με τα τρόφιμα. Σε κάθε περίπτωση, η ευρύτερη πορεία παραμένει καθοδική, με εκτιμώμενο μέσο όρο 2,3% για το 2025 και τιμές κάτω από το 2% το 2026.

Γαλλία: Σταθερός στο 0,8% ο πληθωρισμός

Στη Γαλλία, ο ετήσιος πληθωρισμός παρέμεινε στο 0,8% τον Νοέμβριο, σταθερός σε σχέση με τον Οκτώβριο και χαμηλότερος από την πρόβλεψη του 1%, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της στατιστικής υπηρεσίας.

Για το μεγαλύτερο μέρος του 2024, ο πληθωρισμός κινείται κοντά στο 1%, λόγω του χαμηλού ενεργειακού κόστους. Ο στόχος της ΕΚΤ για ολόκληρη την Ευρωζώνη παραμένει στο 2%.

Τον Νοέμβριο σημειώθηκε επιβράδυνση στις υπηρεσίες (2,2% από 2,4%) και περαιτέρω πτώση στα βιομηχανικά προϊόντα (-0,6%). Οι επιπτώσεις αυτές αντισταθμίστηκαν από ηπιότερη μείωση στις τιμές της ενέργειας (-4,6% από -5,6%) και μικρή επιτάχυνση στα τρόφιμα (1,4% από 1,3%). Ο καπνός σημείωσε άνοδο 4,1%.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε κατά 0,1%, μετά την αύξηση του Οκτωβρίου. Ο εναρμονισμένος δείκτης HICP αυξήθηκε επίσης κατά 0,8% σε ετήσια βάση, ενώ σε μηνιαίο επίπεδο μειώθηκε κατά 0,2%.

Η γαλλική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει περιορισμένη κατανάλωση, με τα νοικοκυριά να συσσωρεύουν αποταμιεύσεις λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας. Παρ’ όλα αυτά, οι καταναλωτικές δαπάνες τον Οκτώβριο αυξήθηκαν κατά 0,4%, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες. Το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου επιβεβαιώθηκε στο +0,5%.

Ιταλία: Πληθωρισμός σταθερός στο 1,2%

Στην Ιταλία, ο ετήσιος πληθωρισμός παρέμεινε στο 1,2% τον Νοέμβριο, ελαφρώς χαμηλότερος από τις προβλέψεις και στο ίδιο επίπεδο με τον Οκτώβριο, που είχε καταγράψει χαμηλό δωδεκαμήνου.

Ο πληθωρισμός υποχώρησε σε βασικές κατηγορίες όπως οι υπηρεσίες μεταφορών (0,8% από 2%), τα φρέσκα τρόφιμα (1,4% από 1,9%), οι υπηρεσίες ψυχαγωγίας και πολιτισμού (2,9% από 3,3%) και τα μη διαρκή αγαθά (1% από 1,3%).

Η ρυθμιζόμενη ενέργεια παρουσίασε ταχύτερη πτώση (-3,3%), λόγω των χαμηλότερων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, χάρη στα επαρκή ευρωπαϊκά αποθέματα.

Αντίθετα, τα επεξεργασμένα τρόφιμα σημείωσαν άνοδο (2,7% από 2,5%), ενώ η αποπληθωριστική πίεση στα διαρκή αγαθά μετριάστηκε (-0,1% από -0,8%). Ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 1,8% από 1,9%.