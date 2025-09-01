Τουρκία: Απρόσμενη επιτάχυνση της ανάπτυξης το β’ τρίμηνο

Η ανάπτυξη της οικονομίας στην Τουρκία παρέμεινε ανθεκτική το δεύτερο τρίμηνο, παρά την έκτακτη αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα τον Μάρτιο.



Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6% σε τριμηνιαία βάση, από 0,7% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της στατιστικής υπηρεσίας της Τουρκίας τη Δευτέρα. Η μέση εκτίμηση σε μια έρευνα της Bloomberg ήταν για ανάπτυξη 0,6%.

Η οικονομία αυξήθηκε κατά 4,8% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση του 4,1% στην έρευνα και το αναθεωρημένο 2,3% του προηγούμενου τριμήνου. Η επιτάχυνση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον μεγαλύτερο αριθμό εργάσιμων ημερών που είχε η Τουρκία φέτος σε σύγκριση με το 2024, όπως επισημαίνουν οι οικονομολόγοι της QNB Turkey.

Η απροσδόκητη ανάπτυξη ήρθε παρά την έκτακτη αύξηση των επιτοκίων από την τουρκική κεντρική τράπεζα, αντιστρέφοντας τον κύκλο μειώσεων των επιτοκίων. Σκοπός της κίνησης αυτής ήταν να μετριαστούν οι αναταραχές στην αγορά που προκάλεσε η φυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου. Παρόλα αυτά, η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό σε περισσότερο από ένα χρόνο, οδηγώντας την ετήσια ανάπτυξη σε άνοδο. Η κεντρική τράπεζα επανήλθε στη νομισματική χαλάρωση τον Ιούλιο, χαμηλώνοντας το βασικό επιτόκιο από 46% σε 43%.

Οι δαπάνες των νοικοκυριών, που είναι ο κύριος μοχλός της τουρκικής οικονομίας, αυξήθηκαν κατά 5,1%, το υψηλότερο ποσοστό από το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με την Turkstat.

Σημειωτέον ότι η Turkstat δημοσιεύει για πρώτη φορά αναθεωρημένα στοιχεία για την ανάπτυξη, συμμορφούμενη,όπως αναφέρει, με τους διεθνείς κανόνες.