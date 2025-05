ΗΠΑ: Αποχώρησε από την κυβέρνηση Τραμπ ο Ίλον Μασκ - Επιστρέφει στο επιχειρείν

Ο Ίλον Μασκ αποχωρεί από τον κυβερνητικό του ρόλο ως κορυφαίος σύμβουλος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αφού ηγήθηκε των προσπαθειών για μείωση και αναδιάρθρωση της ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας ανακοίνωσε την Τετάρτη την απόφασή του μέσω της πλατφόρμας του, X.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.