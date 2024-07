Να παραιτηθεί από τις εκλογές στις ΗΠΑ καλεί τον Μπάιντεν ο Economist με ένα αιχμηρό εξώφυλλο

Να παραιτηθεί από τη διεκδίκηση της προεδρίας των ΗΠΑ στις επερχόμενες εκλογές, καλεί τον Τζο Μπάιντεν ο Economist, με μια ιδιαίτερα αιχμηρή εικονογράφηση στο εξώφυλλό του.

«Αυτός δεν είναι τρόπος να διοικήσεις μια χώρα» (No Way to Run A Country) είναι ο τίτλος στο εξώφυλλο, ενώ η εικονογράφηση παρουσιάζει ένα «πι» που χρησιμοποιούν οι ηλικιωμένοι, θίγοντας εκ νέου το ζήτημα της προχωρημένης ηλικίας του Αμερικανού προέδρου.

«Το προεδρικό ντιμπέιτ ήταν απαίσιο για τον Τζο Μπάιντεν, αλλά η συγκάλυψη που ακολούθησε ήταν ακόμα χειρότερη», τονίζεται στην ανάλυση του Economist.

The presidential debate was awful for Joe Biden, but the cover-­up has been worse. The dishonesty of his campaign provokes contempt. He must withdraw https://t.co/RijgS4gDI2 pic.twitter.com/NcsrEVPwdx