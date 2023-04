Οργισμένη εισβολή διαδηλωτών στο Χρηματιστήριο του Παρισίου (vid)

Διαδηλωτές εισέβαλαν σήμερα οργισμένοι στο κτίριο Euronext, το Χρηματιστήριο του Παρισιού κρατώντας αναμμένους πυρσούς καθώς η οργή για την μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό σύστημα δεν φαίνεται να κοπάζει παρά το ότι το σχέδιο έχει τεθεί σε ισχύ.

Εκπρόσωπος του χρηματιστηρίου δήλωσε ότι η διαμαρτυρία δεν είχε αντίκτυπο στις δραστηριότητές του και δεν διατάραξε τις συναλλαγές.

Οι αντιδράσεις για την απόφαση του Μακρόν να αυξήσει την ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης στα 64 από τα 62 έτη παραμένουν έντονες. Οι διαδηλωτές στοχοποιούν όλο και περισσότερο «τα σύμβολα του καπιταλισμού και των επιχειρήσεων στη Γαλλία», όπως αναφέρει το Bloomberg, αφού οι οργανωμένες διαδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων είχαν ελάχιστο αντίκτυπο στα σχέδια της κυβέρνησης.

Protestors storm the Euronext Bourse building in La Défense district of Paris



Angry at Macron and his now-passed pensions reforms pic.twitter.com/MSKhv6OfM0