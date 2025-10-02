Πράσινα τιμολόγια ρευματός: Αυξήσεις από τους περισσότερους προμηθευτές - Αναλυτικά οι χρεώσεις

Αρκετές εταιρείες προχώρησαν σε αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγιοα ρεύματος, ακολουθώντας την διακύμανση της τιμής χονδρικής τον Σεπτέμβριο η οποία αυξήθηκε κατά 27%, στα 92,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 73,15 τον Αύγουστο.

Οι τιμές κυμαίνονται από 12,9 έως 22,8 λεπτά ανά kWh, με συνέπεια να καταγράφεται σημαντικό άλμα τόσο στο φθηνότερο όσο και στο ακριβότερο ειδικό προϊόν, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Εξαίρεση η ΔΕΗ που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο προχώρησε σε "πάγωμα" του "πράσινου" οικιακού τιμολογίου στο επίπεδο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή στα 0,129 ευρώ/kWh για κατανάλωση μέχρι 500 κιλοβατώρες το μήνα, 0,153 ευρώ για υψηλότερη κατανάλωση και 0,11481 για τις ώρες μειωμένης χρέωσης (το παλιό "νυχτερινό").

Αναλυτικά οι χρεώσεις των παρόχων:

- Στα 12,9 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα διατήρησε το πράσινο οικιακό τιμολόγιο της (Γ1) η ΔΕΗ τον Οκτώβριο, απορροφώντας το σύνολο των ανατιμήσεων στη χονδρική. Η τιμή αυτή προκύπτει με έκπτωση 11% επί της βασικής χρέωσης, την οποία θα λάβουν στο σύνολό της όσοι πελάτες εξόφλησαν εμπρόθεσμα τον προηγούμενο λογαριασμό τους, καθώς και είναι εγγεγραμμένοι (ή θα εγγραφούν) στο mydei.gr.

Στην περίπτωση που για παράδειγμα δεν ικανοποιείται καμία από τις δύο προϋποθέσεις, η χρέωση για τον καινούριο διαμορφώνεται στα 14,355 λεπτά ανά kWh, όπως και τον Σεπτέμβριο. Η τιμή αφορά τις πρώτες 500 κιλοβατώρες κατανάλωσης, αφού η ΔΕΗ θα διατηρήσει μέχρι τον Δεκέμβριο σε αυτό το ύψος το όριο της πρώτης κλίμακας.

Για τους καταναλωτές που έχουν διζωνικό τιμολόγιο, στις ώρες μειωμένης χρέωσης η τιμή είναι 11,48 λεπτά ανά kWh. Για μηνιαίες καταναλώσεις που ξεπερνούν τις 500 κιλοβατώρες, η χρέωση είναι 15,308 λεπτά ανά kWh.

- Χρέωση 14,9 λεπτά ανά kWh ανακοίνωσε η Protergia (Metlen) για το Protergia Home Value Special, με την έκπτωση συνέπειας. Η τιμή αυτή είναι μειωμένη κατά 6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (15,9 λεπτά ανά kWh).

- Σε αύξηση 35% προχωρά η ΗΡΩΝ στο ΗΡΩΝ Basic Home, συνυπολογίζοντας την έκπτωση συνέπειας που παρέχει η εταιρεία. Η χρέωση τον Οκτώβριο είναι 14,761 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 10,962 τον προηγούμενο μήνα.

- Τιμή 15,24 λεπτά ανά κιλοβατώρα έχει το Ειδικό Τιμολόγιο Οικιακό της Elpedison για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες κατανάλωσης, αφού η επιχείρηση επανέρχεται αυτό τον μήνα στις κλιμακωτές χρεώσεις. Η τιμή αυτή είναι αμετάβλητη για τη συγκεκριμένη κλίμακα. Από την 101 κιλοβατώρα και πάνω, η χρέωση τον Σεπτέμβριο είναι 21,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα και ισοδυναμεί με αύξηση 44%.

- Στα 16,6 λεπτά ανά kWh διαμορφώνεται τον Οκτώβριο η χρέωση στο «Ρεύμα Οικιακό», το ειδικό τιμολόγιο της «Φυσικό Αέριο». Καταγράφεται αύξηση 5% σε σχέση με τη χρέωση Σεπτεμβρίου (15,742 λεπτά).

- 18,5 λεπτά ανά kWh είναι η τιμή που ανακοίνωσε η NRG για το ειδικό τιμολόγιό της τον Οκτώβριο, συνυπολογίζοντας την οριζόντια έκπτωση και την έκπτωση συνέπειας. Τον Σεπτέμβριο η χρέωση ήταν 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με την αύξηση να διαμορφώνεται στο 16%.

- Αύξηση κατά 91% καταγράφεται στο ειδικό τιμολόγιο της Ελίν, Power On! Home Green, το οποίο τον Οκτώβριο έχει τιμή 17,112 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 8,979 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

- Χρέωση 15,885 λεπτά ανά κιλοβατώρα ανακοίνωσε η Volton για το Volton Green Ειδικό. Προκύπτει αύξηση 18% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (13,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα).

- Στα 22,818 λεπτά ανά κιλοβατώρα είναι η χρέωση της ZeniΘ στο «πράσινο» Power Home Start. Η αύξηση διαμορφώνεται στο 41% έναντι του Αυγούστου (16,153 λεπτά).