Έρχονται τα «κόκκινα» τιμολόγια ρεύματος - Τα κύρια χαρακτηριστικά των ευέλικτων τιμολογίων

Την προσθήκη νέας κατηγορίας τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, με κόκκινη χρωματική σήμανση προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή με εισήγηση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 31/8. Θα ακολουθήσει η επεξεργασία των παρατηρήσεων που πιθανόν θα κάνουν φορείς της αγοράς και μετά θα αποφασίσει η ΡΑΑΕΥ για το τελικό ρυθμιστικό πλαίσιο τους.

Πρόκειται για τα ευέλικτα τιμολόγια τα οποία, όπως αναφέρει η Αρχή, δεν συνδέονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά η χρέωση προμήθειας περιλαμβάνει ένα εκ των προτέρων οριζόμενο στοιχείο, «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο δύναται να μεταβάλλεται λόγω στοιχείων που δεν καθορίζονται από τον προμηθευτή, όπως επί παραδείγματι από την κατανάλωση.

Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρης Φούρλαρης, λέγοντας ότι «στην ουσία πρόκειται για ευέλικτα τιμολόγια, όπου η τελική χρέωση εξαρτάται από την κατανάλωση του νοικοκυριού». Μιλώντας στην ΕΡΤ υπογράμμισε θα είναι κάτι «μεταξύ αμιγώς σταθερού και κυμαινόμενου» διευκρινίζοντας, παράλληλα, το πώς θα διαμορφώνονται οι χρεώσεις.

«Τα κόκκινα τιμολόγια δεν επηρεάζονται από τη χονδρεμπορική αγορά, αλλά δεν είναι και αμιγώς σταθερά, όπως τα μπλε», σχολίασε ο κ. Φούρλαρης. Όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος του κλάδου Ενέργειαςτης ΡΑΑΕΥ, η νέα αυτή κατηγορία θα τεθεί σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, που λήγει στις 31 Αυγούστου.

Τα νέα προϊόντα θα προσφέρουν προκαθορισμένες τιμές ανά κλίμακα κατανάλωσης (π.χ. διαφορετική χρέωση για τις πρώτες 200 κιλοβατώρες, άλλη για τις επόμενες 400 κ.ο.κ.). Έτσι, ο καταναλωτής γνωρίζει εκ των προτέρων το εύρος της χρέωσης, χωρίς όμως να έχει το «κλείδωμα» μιας ενιαίας τιμής σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όπως συμβαίνει στα μπλε τιμολόγια.

Η ΡΑΑΕΥ αποφάσισε την εισαγωγή των «κόκκινων» προϊόντων για να συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές οδηγίες περί διαφάνειας και συγκρισιμότητας. «Θέλαμε να δώσουμε στους καταναλωτές μια επιλογή που να είναι πιο ευέλικτη από τα αμιγώς σταθερά τιμολόγια, αλλά και πιο ασφαλής από τα κυμαινόμενα», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Αρχής.

Σχολιάζοντας το γιατί οι καταναλωτές έχουν στραφεί έντονα προς τα «μπλε» τιμολόγια εξήγησε ότι «είναι κυρίως θέμα ψυχολογίας». Και όπως είπε «ο κόσμος θέλει να ξέρει τι θα πληρώνει κάθε μήνα, χωρίς να ψάχνει συνεχώς τις τιμές της χονδρεμπορικής».

Σύμφωνα με τον κ. Φούρλαρη και οι πάροχοι ευνοούν αυτή τη στροφή, διαμορφώνοντας υψηλότερες τιμές στα κυμαινόμενα τιμολόγια («πράσινα» και «κίτρινα»), ώστε να κατευθύνουν τους πελάτες τους προς τα σταθερά.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ευέλικτων τιμολογίων

-Η ελάχιστη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας των Ευέλικτων Προϊόντων ορισμένου χρόνου είναι δώδεκα μήνες.

-Επιτρέπεται η χρέωση ρήτρας πρόωρης αποχώρησης του πελάτη από τη Σύμβαση Προμήθειας. Στην περίπτωση αυτή, η ρήτρα είναι αναλογική και μειώνεται αναλόγως του κόστους που δημιουργεί στον Προμηθευτή η πρόωρη αποχώρηση του πελάτη.

-Στα Ευέλικτα τιμολόγια δύναται να προσφέρονται εκπτώσεις. Το ύψος της έκπτωσης, η συνθήκη ενεργοποίησής της και ο τρόπος υπολογισμού της αναγράφεται αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους της Σύμβασης Προμήθειας. Στην περίπτωση παροχής έκπτωσης συνέπειας, αυτή αποδίδεται και στον τελικό λογαριασμό του πελάτη.

Το ευέλικτο στοιχείο του τιμολογίου δύναται να περιλαμβάνει και διαφοροποίηση της τιμής λόγω κατανάλωσης σε ώρες μη αιχμής (peak – off-peak).