Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις -Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Η ΑΑΔΕ ανοίγει στις 16 Μαρτίου 2026 την πλατφόρμα για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες φέτος δεν θα είναι απλώς προσυμπληρωμένες αλλά προεκκαθαρισμένες και έτοιμες για αποστολή, με βασική στόχευση τους μισθωτούς και συνταξιούχους.

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία τους στο myAADE, να διορθώσουν τυχόν παραλείψεις και –εφόσον όλα είναι εντάξει– να υποβάλουν τη δήλωση ηλεκτρονικά. Η ειδοποίηση για διαθέσιμη δήλωση θα γίνει μέσω e-mail.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν υποβάλει ο ίδιος τη δήλωσή του, η ΑΑΔΕ θα την οριστικοποιήσει και θα υποβάλει αυτόματα την προεκκαθαρισμένη δήλωση αμέσως μετά το Πάσχα, διασφαλίζοντας ότι δεν θα χαθεί η έκπτωση φόρου 4% για όσους επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση έως 31 Ιουλίου 2026.

Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Η προσυμπλήρωση των στοιχείων βασίζεται σε αρχεία που αποστέλλουν έως 28 Φεβρουαρίου 2026 οι εργοδότες, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις και τράπεζες. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τα βασικά δεδομένα του εντύπου Ε1.

Παρά το «έτοιμο» χαρακτήρα της δήλωσης, είναι κρίσιμος ο έλεγχος από τον φορολογούμενο:

Σε περιπτώσεις κοινών δηλώσεων συζύγων , η ΑΑΔΕ προχωρά σε αυτόματη κοινή υποβολή αν δεν έχει επιλεγεί χωριστή.

Ο φορολογούμενος πρέπει να ελέγξει όλα τα στοιχεία και να υποβάλει τροποποιητική δήλωση για τυχόν λάθη.

Αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια, η δήλωση οριστικοποιείται με τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ και εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Η τροποποιητική θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί έως τα μέσα Ιουλίου.

Πώς καταβάλλεται ο φόρος

Οι επιλογές για την καταβολή του φόρου είναι:

Εφάπαξ με έκπτωση 4% , με καταβολή έως 31 Ιουλίου 2026

8 μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση επίσης έως την ίδια ημερομηνία

Επιπλέον:

Δεν βεβαιώνεται φόρος μέχρι 30 ευρώ

Δεν επιστρέφονται ποσά μικρότερα από 5 ευρώ

Τα σημεία που «κοστίζουν»

Κάποια στοιχεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον τελικό φόρο είναι:

Εισοδήματα

Ελέγξτε ότι το ύψος των εισοδημάτων που έχει προσυμπληρωθεί συμφωνεί με τις βεβαιώσεις αποδοχών που έχετε λάβει.

Ηλεκτρονικές αποδείξεις

Οι ηλεκτρονικές δαπάνες πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Αν δεν ισχύει αυτό, στον υπόλοιπο φόρο επιβάλλεται 22% συντελεστής.

Τεκμήρια διαβίωσης

Ορίζονται για κατοικίες, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Φέτος, μάλιστα, οι φορολογούμενοι θα δουν ότι τα τεκμήρια για κατοικίες και ΙΧ έχουν μειωθεί στις δηλώσεις.

Προστατευόμενα τέκνα

Οι κωδικοί για τα προστατευόμενα παιδιά μειώνουν σημαντικά τον φόρο, με όφελος που μπορεί να ξεπεράσει 1.800 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις έρχονται με αυτόματο προεκκαθαρισμένο χαρακτήρα για μεγάλο μέρος των φορολογουμένων, και με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ωστόσο, ο προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων παραμένει απαραίτητος για να αποφευχθούν λάθη και πρόσθετος φόρος.

Παράδειγμα 1: Εφάπαξ πληρωμή φόρου

Χρεωστικό εκκαθαριστικό Πληρωμή εφάπαξ Κέρδος 1.000 € 960 € 40 € 1.500 € 1.440 € 60 € 2.500 € 2.400 € 100 €

Συμπέρασμα: Όσο υψηλότερος ο φόρος, τόσο μεγαλύτερο το όφελος από την έκπτωση 4%.

Παράδειγμα 2: Ηλεκτρονικές αποδείξεις

Οι φορολογούμενοι πρέπει να καλύπτουν 30% του εισοδήματος με ηλεκτρονικές πληρωμές.

Εισόδημα Απαιτούμενες αποδείξεις Πραγματικές Διαφορά Πρόσθετος φόρος (22%) 15.000 € 4.500 € 3.500 € 1.000 € 220 € 20.000 € 6.000 € 5.000 € 1.000 € 220 € 30.000 € 9.000 € 7.000 € 2.000 € 440 €

Σημείωση: Ο φόρος επιβάλλεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Παράδειγμα 3: Προστατευόμενα τέκνα

Παιδιά Ετήσια μείωση φόρου 1 παιδί ~900 € 2 παιδιά ~1.100 – 1.200 € 3 παιδιά έως 1.800 € 4+ παιδιά ακόμη μεγαλύτερη μείωση

Λάθος ή κενός κωδικός σημαίνει απώλεια ολόκληρης της έκπτωσης.

Παράδειγμα 4: Τεκμήρια διαβίωσης

Ακόμη και με μειωμένα τεκμήρια φέτος, παραμένουν κρίσιμα:

Περιουσιακό στοιχείο Κίνδυνος Κατοικία Αύξηση τεκμαρτού εισοδήματος ΙΧ αυτοκίνητο Φορολόγηση χωρίς πραγματικό εισόδημα Δευτερεύουσα κατοικία Πρόσθετο τεκμήριο

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα τεκμήρια οδηγούν σε: