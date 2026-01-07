Προθεσμία έως 28 Φεβρουαρίου για το «φορολογικό διαζύγιο» - Οι «παγίδες» των χωριστών δηλώσεων

Προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου έχουν τα έγγαμα ζευγάρια προκειμένου να δηλώσουν ότι επιθυμούν να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να ανοίξει τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι θα μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης, το λεγόμενο «φορολογικό διαζύγιο».

Μόνιμη επιλογή το «φορολογικό διαζύγιο»

Η υποβολή χωριστών δηλώσεων αποτελεί πλέον μόνιμη επιλογή. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι που είχαν επιλέξει και πέρυσι τη χωριστή δήλωση δεν χρειάζεται να επανυποβάλουν αίτημα, εφόσον εξακολουθούν να το επιθυμούν και υφίσταται η έγγαμη σχέση.

Είσοδος στην πλατφόρμα απαιτείται μόνο στην περίπτωση που κάποιος σύζυγος επιθυμεί να ανακαλέσει την επιλογή. Σε περίπτωση ανάκλησης, εάν μεταγενέστερα υπάρξει εκ νέου επιθυμία για χωριστή δήλωση, θα πρέπει να γίνει νέα γνωστοποίηση από τουλάχιστον έναν εκ των συζύγων.

Η γνωστοποίηση ή η ανάκληση της επιλογής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Αν δεν υποβληθεί σχετικό αίτημα από κανέναν εκ των συζύγων, τότε η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά ως κοινή.

Οι «παγίδες» των χωριστών δηλώσεων

Πριν επιλέξουν το «φορολογικό διαζύγιο», οι σύζυγοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής: