Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 2 έως 6 Φεβρουαρίου
Ποιοι πάνε ταμείο
Κατά την περίοδο 2 έως 6 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 74.003.000 ευρώ σε 99.862, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
- Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 3 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
- Στις 5 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
- Από 2 έως 6 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Σε 915.889 άτομα οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Δεκέμβριο
Tα στοιχεία της ΔΥΠΑ
ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα με 10.000 νέες θέσεις εργασίας για άνεργες γυναίκες
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες
ΔΥΠΑ: «Ημέρα Καριέρας» το Σάββατο στη Λάρισα – Πάνω από 1.000 ευκαιρίες απασχόλησης
Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 5 έως 9 Ιανουαρίου
Ποιοι θα πάνε ταμείο
ΔΥΠΑ: 2.000 νέες θέσεις εργασίας για Άτομα με Αναπηρία σε Δήμους
Η απασχόληση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική, οικονομική και…
Νέο "καμπανάκι" Μυτιληναίου σε Κομισιόν και κυβερνήσεις με αφορμή το ισχυρό ευρώ
Η παρέμβαση του Ευάγγελου Μυτιληναίου έρχεται μετά την διολίσθηση του δολαρίου
Έκρηξη στη Βιολάντα: Από υπογειοποιημένο σωλήνα η διαρροή προπανίου
Τα στελέχη της ΔΑΕΕ, παρουσία εισαγγελέα που παρακολουθεί τις έρευνες, έσκαψαν χτες το βράδυ κατά…
«Βιολάντα»: Εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός στα συντρίμμια της φονικής έκρηξης
Οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο…
Μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Νεκρές 5 εργαζόμενες
Πριν τη φωτιά σημειώθηκε εκκωφαντική έκρηξη που ακούστηκε στην πόλη
Δύο νεκροί, ζημιές και προβλήματα, ιδιαίτερα στην Αττική, από την κακοκαιρία
Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα
ΑΑΔΕ: Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης για το χαρτζιλίκι μέσω IRIS
Iδίως εάν το τέκνο είναι προστατευόμενο (ανήλικο ή φοιτητής μέχρι 25 ετών)
Αποχωρούν τα τρακτέρ από την εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας -Τι αποφάσισαν οι αγρότες
Στο μπλόκο του Κάστρου, η αποχώρηση των τρακτέρ θα ξεκινήσει από το μεσημέρι της Παρασκευής
Κλειστά την Τετάρτη τα σχολεία της Αττικής λόγω κακοκαιρίας
Με απόφαση Χαρδαλιά
Ποια επιδόματα αυξάνονται μέσα στο 2026 - Αναλυτικά οι αυξήσεις
Το επίδομα ανεργίας αυξάνεται από 509,70 ευρώ σε 565,23 ευρώ
Νέες λειτουργικότητες και αναβάθμιση για το ψηφιακό πορτοφόλι Gov.gr Wallet
Η υλοποίηση των νέων λειτουργιών έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τρίτος κύκλος ελέγχων για ανασφάλιστα οχήματα και τέλη κυκλοφορίας: 80.429 νέα ειδοποιητήρια
Αναλυτικά τα ειδοποιητήρια του τρίτου κύκλου
31/01/2026 14:30