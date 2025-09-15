Πως μπορείτε να κερδίσετε φοροέκπτωση έως 2.200 ευρώ - Ποιες αποδείξεις μειώνουν τον φόρο

Εκπίπτει από το εισόδημα ποσοστό ίσο με το 30% των ηλεκτρονικών πληρωμών

Tη δυνατότητα να κερδίσουν φοροέκπτωση έως και 2.200 ευρώ και να μειώσουν τον λογαριασμό της εφορίας του 2026 έχουν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του έτους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συλλέξουν αποδείξεις από 20 συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών.

Για να έχουν έκπτωση οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι δαπάνες που οδηγούν σε έξτρα έκπτωση φόρου αφορούν: πληρωμές για κτηνιατρικές υπηρεσίες, εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, ηλεκτρολόγου, ξυλουργού, μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ., σκυροδέματος, υπηρεσίες ταξί, κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς, υπηρεσίες κηδειών, μασάζ, φυσικής ευεξίας, καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες, ανάπτυξη φωτογραφιών, σχολές χορού, γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή, διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου, προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες), νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

2. Οι δαπάνες θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid cards), e-banking, e-wallet, paypal, IRIS).

3. Για το φορολογικό έτος 2025 εκπίπτει από το εισόδημα ποσοστό ίσο με το 30% των ηλεκτρονικών πληρωμών που πραγματοποιούνται στις 20 κατηγορίες επαγγελμάτων με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ ετησίως.

Η έκπτωση φόρου ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος ανέρχεται:

–Εως 450 ευρώ για ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ.

– Eως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ.

– Εως 1.400 ευρώ για εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ.