Φορολογικές δηλώσεις: Οι τέσσερις εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν μέσα στο 2025

Τέσσερις φορολογικές εκκρεμότητες θα πρέπει να τακτοποιήσουν μέχρι το τέλος του έτους χιλιάδες φορολογούμενοι που έλαβαν πέρυσι αναδρομικά ποσά, όσοι θέλουν να καλύψουν τεκμήρια με χρηματικές γονικές παροχές, όσοι κληρονόμησαν φορολογούμενους που απεβίωσαν το 2024, καθώς και φορολογούμενοι που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό.

Οι υπόχρεοι, για να αποφύγουν την πληρωμή έξτρα φόρων και προστίμων, θα πρέπει να επισκεφθούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, την πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων, για: