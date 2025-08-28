Φορολογικές δηλώσεις: Οι τέσσερις εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν μέσα στο 2025
Ποιους αφορούν οι τροποποιητικές, πώς θα καταβληθεί ο φόρος
Τέσσερις φορολογικές εκκρεμότητες θα πρέπει να τακτοποιήσουν μέχρι το τέλος του έτους χιλιάδες φορολογούμενοι που έλαβαν πέρυσι αναδρομικά ποσά, όσοι θέλουν να καλύψουν τεκμήρια με χρηματικές γονικές παροχές, όσοι κληρονόμησαν φορολογούμενους που απεβίωσαν το 2024, καθώς και φορολογούμενοι που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό.
Οι υπόχρεοι, για να αποφύγουν την πληρωμή έξτρα φόρων και προστίμων, θα πρέπει να επισκεφθούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, την πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων, για:
- Αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις, έκτακτες αποδοχές, επιδόματα και ενισχύσεις. Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων, οι οποίοι με βάση την ηλεκτρονική βεβαίωση αποδοχών της ΑΑΔΕ εισέπραξαν μέσα στο 2024 αναδρομικά, ανεξάρτητα από τον χρόνο που ανάγονται, υποχρεούνται στην υποβολή τροποποιητικής. H υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε.
Για παράδειγμα, για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2021 ο φορολογούμενος θα επιλέξει ως έτος υποβολής τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2022. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, που πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2026. Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα αποπληρωμής του φόρου μέσω της πάγιας ρύθμισης οφειλών σε 24 έντοκες δόσεις ενώ ειδικά οι συνταξιούχοι μπορούν μετά από αίτηση στην ΑΑΔΕ να αποπληρώσουν το φόρο εισοδήματος σε 2 έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, στις τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για αναδρομικά ποσά, επιδόματα και ενισχύσεις δεν επιβάλλονται πρόστιμα.
- Κάλυψη τεκμηρίων. Οι φορολογούμενοι που θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών, αλλά θα πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις έως το τέλος του 2025.
- Κληρονόμους. Μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2025. Η διαδικασία υποβολής αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων φορολογικού έτους 2024, από τους νόμιμους κληρονόμους τους (εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης) ,γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Η ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων:
α) αφορά εισοδήματα που απέκτησαν οι αποβιώσαντες εντός του φορολογικού έτους 2024, έως και την ημερομηνία θανάτου,
β) γίνεται εμπρόθεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 από τους νόμιμους κληρονόμους των αποβιωσάντων,
γ) προϋποθέτει να έχει ήδη ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με την ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων του (με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια, για την παραλαβή της δήλωσης, υπηρεσία της ΑΑΔΕ).
- Φορολογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 υποχρεούνται να υποβάλλουν και εκείνοι που κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό (δηλαδή έγιναν κάτοικοι εξωτερικού).
