ΕΝΦΙΑ 2026: Τα λάθη στο Ε9 που κοστίζουν ακριβά – Ποιοι κινδυνεύουν με επιπλέον φόρο

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπαίνουν ξανά σε μια περίοδο εντατικής τακτοποίησης της περιουσιακής τους εικόνας. Η δήλωση Ε9 για τις μεταβολές του 2025 πρέπει να υποβληθεί έως 31 Ιανουαρίου 2026, προθεσμία που θεωρείται κρίσιμη, καθώς τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ 2026. Το εκκαθαριστικό αναμένεται στις αρχές Μαρτίου, με πληρωμή σε 12 μηνιαίες δόσεις και πρώτη καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου.

Ποιοι πρέπει –και ποιοι όχι– να υποβάλουν νέα δήλωση Ε9



Δεν απαιτείται νέα υποβολή για όσους ολοκλήρωσαν μεταβιβάσεις μέσω myProperty, καθώς οι αλλαγές ενημερώνονται αυτόματα στο περιουσιολόγιο από την ΑΑΔΕ.

Αντίθετα, όσοι δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία του Ε9. Κάθε μεταβολή εντός του έτους χρειάζεται καταχώριση: αγορές, πωλήσεις, κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, ολοκλήρωση ημιτελών, καθώς και οποιαδήποτε εργασία που αλλάζει τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Πολλά λάθη απαιτούν διόρθωση ακόμη και χωρίς μεταβολές μέσα στο 2025:

• Εσφαλμένος όροφος

• Λανθασμένη παλαιότητα

• Ανακριβές ποσοστό συνιδιοκτησίας

• Λάθος είδος εμπράγματου δικαιώματος

• Παράλειψη δήλωσης κενών ή μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων

• Μη αναγραφή κτισμάτων σε αγροτεμάχια

Όλα τα παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν σε αυξημένο ΕΝΦΙΑ, συχνά χωρίς ο ιδιοκτήτης να το αντιληφθεί.

Απλούστερη διαδικασία για το νέο ή τροποποιημένο Ε9



Η διαδικασία μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ έχει βελτιωθεί. Ο φορολογούμενος:

– Επιλέγει το έτος προς διόρθωση

– Δημιουργεί τροποποιητική δήλωση

– Εισάγει νέο ακίνητο, τροποποιεί υπάρχον ή διαγράφει όποιο δεν του ανήκει

Κάθε καταχώριση απαιτεί πλήρη συμπλήρωση στοιχείων (τετραγωνικά, ποσοστά, δικαιώματα), ενώ ο γεωγραφικός εντοπισμός προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια. Στις μεταβιβάσεις και κληρονομιές συμπληρώνονται τα στοιχεία συμβολαίου ή διαθήκης. Υπάρχει και δυνατότητα πρόχειρης αποθήκευσης πριν την οριστική υποβολή.

Το φετινό Ε9 έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2026 θα βασιστεί αποκλειστικά σε αυτά τα δεδομένα. Η εμπειρία προηγούμενων ετών δείχνει ότι χιλιάδες ιδιοκτήτες πλήρωσαν παραπάνω φόρο λόγω μικρών, παλαιών ή «αθώων» λαθών. Για να αποφευχθούν αχρείαστες επιβαρύνσεις, ο εμπεριστατωμένος έλεγχος και η ακριβής συμπλήρωση της δήλωσης αποτελούν απαραίτητα βήματα.