Εφορία: Πώς να τακτοποιήσουν τα φορολογικά τους οι Έλληνες του εξωτερικού

Τους Έλληνες που αποφάσισαν να ζήσουν στο εξωτερικό καλεί η εφορία προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Οι φορολογούμενοι που μέσα στο 2024 μετέφεραν για πρώτη φορά τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με μια σημαντική εκκρεμότητα: έως το τέλος Δεκεμβρίου οφείλουν να καταθέσουν τη φορολογική τους δήλωση.

Η καταληκτική αυτή προθεσμία αφορά αποκλειστικά όσους υπέβαλαν φέτος, για πρώτη φορά, αίτηση αλλαγής φορολογικής κατοικίας και έλαβαν την έγκριση εντός του 2024. Για όλους τους υπόλοιπους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού, η διαδικασία έχει ήδη λήξει στις 21 Ιουλίου 2025, όταν και ολοκληρώθηκε ο κύκλος των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Η εφορία και ο οδηγός

Η ΑΑΔΕ απλοποιεί τις διαδικασίες, ενημερώνοντας τους Έλληνες του εξωτερικού για τις κινήσεις που μπορούν να κάνουν, εφόσον διατηρούν φορολογικές υποχρεώσεις στη χώρα μας.

Αναλυτικότερα:

1. Ποια έγγραφα χρειάζονται για αλλαγή φορολογικής κατοικίας;

Απαιτούνται:

– Έντυπα Α110, Δ210

– Δήλωση αποδοχής της κοινοποίησης των κάθε είδους πράξεων, εγγράφων και ατομικών ειδοποιήσεων της Φορολογικής Διοίκησης στα στοιχεία

επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση, στην περίπτωση που δεν επιθυμείται ο ορισμός φορολογικού εκπροσώπου.

Άλλως, έγγραφη δήλωση αποδοχής ορισμού Φορολογικού Εκπροσώπου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του τελευταίου.

– Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.

– Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την αναχώρηση και εγκατάσταση στη χώρα που δηλώνει κάτοικος, προκειμένου να διαπιστώνεται ότι έχεισυμπληρώσει τουλάχιστον 183 ημέρες στη χώρα αυτή μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος, ήτοι στο προηγούμενο έτος από εκείνο εντός του οποίου γίνεται η αίτηση μεταβολής.

– Πρόσθετα δικαιολογητικά στην περίπτωση που ένας εκ των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης αιτείται τη μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας ενώ ο άλλος παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται θεωρημένα κατά τα διεθνή νόμιμα και μεταφρασμένα από τους αρμόδιους φορείς.

2. Ποια είναι η διαδικασία αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας από το εξωτερικό στην Ελλάδα;

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη μεταβολή στοιχείων με το έντυπο (Δ210) στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», επιλέγοντας τη διαδικασία «Μεταβολές στοιχείων φυσικού προσώπου πλην δήλωσης θανάτου και κληρονόμων» της θεματικής ενότητας «Μητρώο».

3. Πώς εκδίδεται ΑΦΜ για κάτοικο εξωτερικού;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Απόδοση ΑΦΜ & Κλειδαρίθμου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr). Απαιτείται συμπλήρωση όλων των στοιχείων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου τηλεφώνου και email. Στο email αποστέλλεται και κωδικός μία χρήσης για την επιβεβαίωσή του.

4. Είναι υποχρεωτικό για έναν κάτοικο εξωτερικού να υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα;

Οι ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 67 με τις διατάξεις της περ. η’ του άρθρου 33 του ΚΦΕ (ΠΟΛ.1067/2015).

Περαιτέρω, φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και από τόκους εταιρικών ομολογιών της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του ΚΦΕ δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (παρ.1, άρθρο 67 ΚΦΕ).

Τέλος, οι ανήλικοι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μόνο όταν αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας τους, φορολογούμενο με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενο, πηγής Ελλάδας, ενώ τα λοιπά εισοδήματά τους πηγής Ελλάδας προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα (παρ. 1 άρθρο 67, παρ. 4 και 5 άρθρο 11 ΚΦΕ).

5. Τι υποχρεώσεις έχει κάτοικος εξωτερικού με ακίνητο στην Ελλάδα;

Οφείλει να το δηλώσει στο Ε9 από το επόμενο της απόκτησης έτος και να καταβάλλει τον αναλογούντα ΕΝΦΙΑ. Αν το ακίνητο ενοικιάζεται, τα μισθώματα δηλώνονται στο Ε1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι η κατοχή κωδικών πρόσβασης για τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

6. Τι ισχύει για την αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα από φυσικό πρόσωπο που δεν είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος;

Ο μη μόνιμος κάτοικος Ελλάδος μπορεί να αγοράσει όχημα, ωστόσο η χρήση και ασφάλιση πρέπει να δηλωθούν με Ελληνικό ΑΦΜ.

Το αυτοκίνητο όχημα υπόκειται σε τέλη κυκλοφορίας εφόσον ταξινομηθεί στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν το αυτοκίνητο έχει ελληνικές πινακίδες, ανεξαρτήτως αν ο ιδιοκτήτης είναι μόνιμος κάτοικος ή όχι, ισχύουν οι ίδιες υποχρεώσεις ως προς τα τέλη κυκλοφορίας:

Πληρωμή τελών κυκλοφορίας κάθε χρόνο (μέχρι 31 Δεκεμβρίου για το επόμενο έτος). Τα τέλη κυκλοφορίας εισπράττονται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους εκείνου στο οποίο αφορούν.

Προκειμένου ένα όχημα να μην επιβαρύνεται με τέλη κυκλοφορίας υπάρχει δυνατότητα δήλωσης ακινησίας. Η ακινησία δηλώνεται στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος στην Ελλάδα πρέπει να έχει ελληνικό ΑΦΜ, να το ασφαλίζει και να πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας κανονικά. Αν γίνει εξαγωγή και επαναταξινόμηση του οχήματος στο εξωτερικό, παύουν οι ανωτέρω υποχρεώσεις.

7. Είναι υποχρεωτική η δήλωση των τραπεζικών λογαριασμών εσωτερικού και εξωτερικού (Ελληνικών και ξένων τραπεζών) στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ;

Η δήλωση/γνωστοποίηση του αριθμού λογαριασμού πληρωμών (iban) που τηρεί ο δικαιούχος τόσο σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εντός της Ελλάδας όσο και εκτός, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1140/2006 (Β’ 1862) απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.