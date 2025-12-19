Real Consulting: Νέα αυξημένη τιμή στόχος 6,2 ευρώ από την Eurobank Equities - Σύσταση "buy"

Για περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Real Consulting κάνει λόγο η Eurobank Equities, μετά την εξαγορά της ρουμανικής Smart UX Development, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα 6,2 ευρώ από 5,6 ευρώ προηγουμένως και διατηρώντας τη σύσταση buy (αγορά).

Με βάση το χθεσινό κλείσιμο στα 5 ευρώ, το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 24%, ενώ σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη μερισματική απόδοση 1,5%, η συνολική αναμενόμενη απόδοση ανέρχεται στο 25,5%.

Η μετοχή της Real Consulting κινείται πλάγια από το καλοκαίρι, διαπραγματευόμενη περίπου στις 8,7 φορές EV/EBITDA για το 2026, επίπεδο αντίστοιχο με τους ευρωπαϊκούς ομοειδείς τίτλους. Ωστόσο, η Eurobank Equities θεωρεί ότι η αποτίμηση παραμένει ελκυστική σε όρους προσαρμοσμένους στην ανάπτυξη, βλέποντας σημαντικό περιθώριο για re-rating, καθώς η εταιρεία εμφανίζει επιτάχυνση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και σαφή δυναμική βελτίωσης των περιθωρίων. Η νέα τιμή-στόχος συνεπάγεται αποτίμηση περίπου 11 φορές EV/EBITDA για το 2026, με premium έναντι των ευρωπαϊκών ομοτίμων, το οποίο – σύμφωνα με τους αναλυτές – δικαιολογείται από το διψήφιο αναπτυξιακό προφίλ της Real Consulting.

Αναβάθμιση εκτιμήσεων λόγω Smart UX

Υπενθυμίζεται ότι η Real Consulting απέκτησε τον Ιούλιο του 2025 το 95% της Smart UX Development, με έδρα τη Ρουμανία, έναντι συνολικού τιμήματος 2,74 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει προκαταβολή περίπου 1,7 εκατ. ευρώ, αναβαλλόμενες δόσεις έως το 2028, καθώς και put/call option για το υπόλοιπο 5%.

Η Eurobank Equities αναθεώρησε τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της, ενσωματώνοντας τόσο τη συγκεκριμένη εξαγορά όσο και τη βελτιωμένη απόδοση του βασικού επιχειρηματικού κορμού της Real Consulting. Αν και η βραχυπρόθεσμη επίδραση εκτιμάται ως περιορισμένη, λόγω του μικρού μεγέθους της Smart UX, οι αναλυτές προβλέπουν σταδιακή ενίσχυση σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς η νέα δραστηριότητα προσθέτει δυνατότητες SAP S/4HANA Utilities και SAP BTP, συμπληρώνοντας ουσιαστικά την υφιστάμενη προσφορά του ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκτιμήσεις για τα έσοδα αναβαθμίζονται κατά 4% για το 2025 και κατά 6-7% για την περίοδο 2026-2027, ενώ το EBITDA ενισχύεται κατά 3% το 2025 και 8-10% το 2026-2027, χάρη στη μεγαλύτερη διείσδυση υπηρεσιών και στη βελτίωση του μείγματος τόσο στα υφιστάμενα όσο και στα νέα συμβόλαια.

Διψήφια ανάπτυξη έως το 2029

Με την ενσωμάτωση της Smart UX, η Eurobank Equities εκτιμά ότι τα ενοποιημένα έσοδα της Real Consulting θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 11% την περίοδο 2025-2029. Η ανάπτυξη αυτή στηρίζεται στην αύξηση του share-of-wallet στους υφιστάμενους πελάτες, στη σταθερή ανάληψη νέων έργων το 2025-2026 και στη συνεχιζόμενη μετάβαση σε λύσεις SaaS.

Παράλληλα, εξακολουθεί να ενσωματώνει έσοδα περίπου 30 εκατ. ευρώ από τα δύο μεγάλα έργα ψηφιοποίησης του ελληνικού Δημοσίου στις εκτιμήσεις για την περίοδο 2025-2028, με την εκτέλεση να εκτείνεται έως το 2027-2028. Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι οι προβλέψεις της ενέχουν και ανοδικό περιθώριο, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές υποκείμενες τάσεις.

Η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από τις υπηρεσίες πληροφορικής, με τα επαναλαμβανόμενα έσοδα να αυξάνονται σταδιακά και να εκτιμάται ότι θα φθάσουν το 38-40% των συνολικών πωλήσεων έως το 2029. Το προσαρμοσμένο EBITDA προβλέπεται να αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 15% την περίοδο 2025-2029, με τα περιθώρια να κινούνται προς το 21,5-22% από το 2027 και μετά, καθώς οι cloud-native πλατφόρμες αποκτούν μεγαλύτερο βάρος στο χαρτοφυλάκιο.

Ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών

Σε επίπεδο ισολογισμού, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η Real Consulting θα κλείσει τη χρήση 2025 με καθαρή ταμειακή θέση άνω των 7 εκατ. ευρώ, χάρη στις ισχυρές εισροές από πληρωμές ορόσημων. Η αυξανόμενη κερδοφορία, η πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης και οι χαμηλές επενδυτικές ανάγκες αναμένεται να στηρίξουν τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών 7-8 εκατ. ευρώ ετησίως έως το 2028.

Υπό την παραδοχή ότι δεν θα υπάρξουν νέες εξαγορές, η καθαρή ταμειακή θέση της εταιρείας θα μπορούσε να ανέλθει στα 26 εκατ. ευρώ έως το 2028, παρέχοντας σημαντική ευελιξία για ενδεχόμενες επεκτατικές κινήσεις ή/και αυξημένες αποδόσεις προς τους μετόχους.