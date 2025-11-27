Ελληνικές επιχειρήσεις: 31.768 εγγραφές και 98 πτωχεύσεις στο γ’ τρίμηνο

Οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 17,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τις Εγγραφές Νέων Επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) και τις Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων, για το Γ΄ τρίμηνο 2025.

Ειδικότερα, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε 31.768, παρουσιάζοντας αύξηση 17,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024 που είχαν ανέλθει σε 27.106 και μείωση 9,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025 που είχαν ανέλθει σε 35.150.

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του 2025 ανήλθαν σε 98, παρουσιάζοντας αύξηση 75,0% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024 που είχαν ανέλθει σε 56.

1. Εγγραφές νέων επιχειρήσεων

1.1. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη μεταβολή στο πλήθος των Εγγραφών Νέων Επιχειρήσεων

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2022, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το τρίτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταποίηση» (61,0%), ενώ η μικρότερη αύξηση καταγράφηκε στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (13,2%).

1.2. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, Γ΄ τρίμηνο 2025

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

Βόρεια Ελλάδα: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 1.279 εγγραφές σε σύνολο 8.030.

«Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 1.279 εγγραφές σε σύνολο 8.030. Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 1.810 εγγραφές σε σύνολο 7.412.

«Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 1.810 εγγραφές σε σύνολο 7.412. Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 2.108 εγγραφές σε σύνολο 12.350.

«Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 2.108 εγγραφές σε σύνολο 12.350. Νησιά Αιγαίου – Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 1.196 εγγραφές σε σύνολο 3.976.

1.3. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας κατά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, Γ΄ τρίμηνο 2025

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, κατά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι: