ΔΑΑ: Κέρδη 185,8 εκατ. ευρώ στο 9μηνο – Αύξηση 6,7% στην επιβατική κίνηση

Κέρδη μετά από φόρους ύψους 185,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,8%, λόγω της μείωσης του μεταφερόμενου ποσού, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση κεφαλαίου αεροπορικών δραστηριοτήτων και ήταν σύμφωνα με τους στόχους της εταιρείας, ανακοίνωσε η Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) για το 9μηνο του 2025. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την αποχώρηση του CEO, Γιάννη Παράσχη, έπειτα από 19 χρόνια. Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου θα λάβει ο γενικός διευθυντής στρατηγικής της εταιρείας, Γιώργος Καλλιμασιάς.

Η επιβατική κίνηση το εννεάμηνο ανήλθε σε 26,1 εκατ. επιβάτες, αυξημένη 6,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024.

Τα Συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 3,5% σε 526,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης και της αναπροσαρμογής των τελών αεροδρομίου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA2,3 διαμορφώθηκε σε 335,6 εκατ. ευρώ, 1.3% χαμηλότερο σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2024, εναρμονισμένο με τον βραχυπρόθεσμο στόχο του ΔΑΑ.

Εξελίξεις στην επιβατική κίνηση

Κατά το εννεάμηνο του 2025, η κίνηση του Αεροδρομίου ανήλθε σε 26,2 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 6,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, με τους επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού να αυξάνονται κατά 2,2% και 8,5% αντίστοιχα. Η επιβατική κίνηση παρουσίασε αύξηση σε κάθε τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με το αντίστοιχο του προηγούμενου (%2025/2024: Τ1: +11,4%, Τ2: +5,3%, Τ3: +5,4%).

Στην κορύφωση της θερινής περιόδου, το Αεροδρόμιο της Αθήνας συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή επίδοση με δυναμική ανάπτυξη των αγορών των Η.Π.Α. και της Μέσης Ανατολής, ξεχωρίζοντας ως ένας από τους πλέον συνδεδεμένους κόμβους της Ευρώπης (καταλαμβάνοντας την 8η θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο5). Οι απευθείας υπερατλαντικές πτήσεις καταγράφουν επίσης θεαματική άνοδο, με την Αθήνα να συνδέεται πλέον με 9 πόλεις των ΗΠΑ και να καταγράφει 103 εβδομαδιαίες συχνότητες – σχεδόν διπλάσιες σε σύγκριση με δύο χρόνια πριν.

Οι τελευταίες τάσεις και εξελίξεις της αγοράς υποδεικνύουν ότι η επιβατική ζήτηση για το έτος 2025, λαμβάνοντας υπόψιν τις επιδόσεις τόσο κατά θερινή περίοδο, όσο και στο υπόλοιπο του έτους, αναμένεται να ακολουθήσει πορεία ανάπτυξης σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι συνακόλουθες μακροοικονομικές προκλήσεις παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για την πορεία της αεροπορικής κίνησης τους επόμενους μήνες.

Έσοδα και λοιπά εισοδήματα

Κατά το εννεάμηνο του 2025, το σύνολο εσόδων και λοιπών εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 3,5%, σε 526,9 εκατ. ευρώ από 509,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024, αντικατοπτρίζοντας την πολιτική Αεροπορικών Χρεώσεων του 2025 και την ισχυρή εμπορική επίδοση.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Αεροπορικές Δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 2,5% το εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, σε 397,5 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της επιβατικής κίνησης και στην αναπροσαρμογή των Τελών Αεροδρομίου, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Ενίσχυσης Βιώσιμης Ανάπτυξης που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2025.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 129,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,7% το εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, ακολουθώντας την αύξηση της επιβατικής κίνησης, με τη θετική επίδοση των εμπορικών δραστηριοτήτων να αντισταθμίζει τις πιέσεις στα έσοδα από υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων, λόγω της έναρξης των εργασιών κατασκευής του πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων τον Ιούλιο του 2025.

Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα για το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 180,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22,2 εκατ. ευρώ ή 14,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σημαντικό μέρος αυτής της απόκλισης προέρχεται από το υψηλότερο μεταβλητό τμήμα της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων σε 36,5 εκατ. ευρώ από 29,7 εκατ. ευρώ, που υπολογίστηκε με βάση την αυξημένη κερδοφορία του 2024.

Εξαιρουμένου του μεταβλητού τμήματος της Αμοιβής Χορήγησης Δικαιωμάτων, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 15,5 εκατ. ευρώ ή 12,1% υψηλότερα από το εννεάμηνο 2024, κυρίως λόγω:

• των πρόσθετων πόρων (προσωπικό της Εταιρείας και υπηρεσίες από τρίτους) που απαιτήθηκαν για τη διαχείριση της αυξημένης κίνησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος,

• των αυξήσεων του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2025, καθώς και τον αντίκτυπο, σε ολόκληρο το έτος, της αύξησης του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2024,

• του αυξημένου κόστους ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται στις υψηλότερες τιμές, και

• της αυξημένης πρόβλεψης για εκτεταμένη συντήρηση διαδρόμων, τροχοδρόμων και φωτοσήμανσης αεροδρομίου (airfield lighting).

EBITDA και Προσαρμοσμένο EBITDA

Κατά το εννεάμηνο του 2025, τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 346,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,3 εκατ. ευρώ ή 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 335,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,3% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, εναρμονισμένο με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

Κερδοφορία

Τα Κέρδη προ Φόρων το εννεάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε 241,0 εκατ. ευρώ έναντι 252,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024. Τα Κέρδη Μετά από Φόρους του εννεαμήνου του 2025 ανήλθαν σε 185,8 εκατ. ευρώ, 9,3 εκατ. ευρώ ή 4,8% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επίσης εναρμονισμένα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

Routes World 2025

Το Αεροδρόμιο της Αθήνας αναδείχθηκε “Overall Winner” στα ROUTES WORLD 2025 (Χονγκ Κονγκ, 24–26 Σεπτεμβρίου), την κορυφαία συνάντηση του κλάδου των αερομεταφορών, που συγκεντρώνει περισσότερους από 2.500 επαγγελματίες αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών και παραδοσιακά αναγνωρίζει την αριστεία των αεροδρομίων και τις κορυφαίες επιδόσεις στην ανάπτυξη της παγκόσμιας αεροπορικής διασυνδεσιμότητας. Με τις ψήφους των ίδιων των αεροπορικών εταιρειών, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατέκτησε την πρώτη θέση ανάμεσα στα αεροδρόμια όλων των κατηγοριών, ενώ αναδείχθηκε επίσης πρώτο μεταξύ των αεροδρομίων με πάνω από 20 εκατομμύρια επιβάτες.

Ενισχύοντας σταθερά τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας και της Ελλάδας με τον κόσμο, το Αεροδρόμιο της Αθήνας επιβεβαιώνει με τις φετινές διακρίσεις, για ακόμη μια φορά, την ηγετική θέση του στον παγκόσμιο χάρτη των αερομεταφορών.

Πρόγραμμα Επέκτασης Αεροδρομίου

Οι εργασίες κατασκευής του Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων και του νέου Βορειοδυτικού Χώρου Στάθμευσης Αεροσκαφών ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025 με τα δύο έργα να προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος. Ο Πολυώροφος Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων θα έχει δυναμικότητα περίπου 3.365 θέσεων και θα κατασκευαστεί στον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης P1. Επιπλέον, ο νέος Χώρος Στάθμευσης Αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του Αεροδρομίου, θα παρέχει 32 απομακρυσμένες θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών τύπου Code C, καθώς και ένα Σταθμό Εξυπηρέτησης της περιοχής στάθμευσης αεροσκαφών, τροχοδρόμους και νέες γέφυρες για τα οχήματα εξυπηρέτησης. Η ολοκλήρωση των δύο αυτών έργων αναμένεται το Β’ τρίμηνο του 2027.

Η Εταιρεία συνεχίζει τη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού (Main Terminal Building – MTB), η οποία υλοποιείται με την προσέγγιση «Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου (Early Contractor Involvement – ECI)», επιτρέποντας στον ΔΑΑ να διασφαλίσει έγκαιρη ανατροφοδότηση από εργολάβους για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και εκτέλεση του έργου. Η διαδικασία εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και η επιλογή του προτιμητέου αναδόχου αναμένεται στις αρχές του 2026.