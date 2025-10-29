Metlen: Ο Μυτιληναίος αγόρασε μετοχές αξίας 2,11 εκατ. ευρώ

Tον τελευταίο μήνα η μετοχή έχει χάσει άνω του 12%

Στην αγορά 50.00 μετοχών της Metlen προχώρησε ο επικεφαλής του ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος τη Δευτέρα, σε μια κίνηση στήριξης του τίτλου που τις τελευταίες ημέρες υφίσταται αρκετές πιέσεις εν μέσω τάσης συσσώρευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε τις μετοχές στην τιμή των 42,2019 ευρώ ανά μετοχή με το συνολικό ύψος της συναλλαγής να κινείται στα 2,11 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι τον τελευταίο μήνα η μετοχή έχει χάσει άνω του 12%. Αυτή την ώρα, η μετοχή ενισχύεται κατά 0,8% στα 42,34 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυτιληναίος έχει προχωρήσει σε αγορά μετοχών της εισηγμένης και στις 26 Σεπτεμβρίου, αποκτώντας 15.000 τίτλους έναντι 708.112,5 ευρώ (σε εύρος από 37,1 έως 47,3 ευρώ).