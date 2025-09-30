Trastor ΑΕΕΑΠ: Προσαρμοσμένο EBITDA 13,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο – Αύξηση 42%

H Εταιρεία προχώρησε σε στρατηγικές κινήσεις ενίσχυσης και αναβάθμισης του χαρτοφυλακίου της

Ισχυρή αύξηση εσόδων, υψηλότερη κερδοφορία και συνεχή πρόοδο στην υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής της πέτυχε η Trastor ΑΕΕΑΠ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης, με επιλεκτικές εξαγορές, ενεργή διαχείριση και αναβαθμίσεις εμβληματικών ακινήτων σύμφωνα με τα πρότυπα βιωσιμότητας, η TRASTOR συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά ποιοτικών γραφείων και logistics, έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους ακινήτων στη Νότια Ευρώπη.

Στρατηγική Επενδυτική Δραστηριότητα

Κατά το Α’ Εξάμηνο, η Εταιρεία προχώρησε σε στρατηγικές κινήσεις ενίσχυσης και αναβάθμισης του χαρτοφυλακίου της:

Απόκτηση δύο ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας, ένα κτήριο γραφείων στους Αμπελόκηπους και ένα εμπορικό κατάστημα πλησίον της Πλατείας Συντάγματος, έναντι συνολικού κόστους €9,8 εκατ., ενισχύοντας την παρουσία της στον πιο δυναμικό εμπορικό κόμβο της πόλης.

Ολοκλήρωση κατασκευής κτηρίου γραφείων στο Μαρούσι, με επενδύσεις ύψους €4,0 εκατ. κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Η πλειονότητα των μισθώσιμων χώρων έχει ήδη εκμισθωθεί, διασφαλίζοντας άμεσα έσοδα.

Αναβαθμίσεις χαρτοφυλακίου: Εργασίες ανακαίνισης ύψους €2,1 εκατ., σε εμβληματικά κτήρια γραφείων στις οδούς Βασιλίσσης Σοφίας 94, και Ηρακλείτου 7 στο Κολωνάκι, αναβαθμίζοντάς τα ακίνητα πλήρως σύμφωνα με τα πρότυπα βιωσιμότητας και ενεργειακής αποδοτικότητας.

Ισχυρές Οικονομικές Επιδόσεις

Η ενεργή διαχείριση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου και οι νέες επενδύσεις οδήγησαν σε ουσιαστική ενίσχυση των βασικών οικονομικών μεγεθών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Πιο συγκεκριμένα:

Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε €19,2 εκατ. έναντι €14,3 εκατ., αυξημένα κατά 34,5%.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €13,1 εκατ. έναντι €9,3 εκατ., αυξημένα κατά 41,8%.

Τα κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες (EPRA Earnings) ανήλθαν σε €3,2 εκατ. έναντι €0,7 εκατ., αυξημένα κατά 374,2%.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα ανήλθαν σε €697,3 εκατ. έναντι €670,5 εκατ.

Το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε €733,0 εκατ. έναντι €730,4 εκατ.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €390,8 εκατ. έναντι €385,3 εκατ.

Ο δείκτης LTV ανήλθε σε 47,1% από 49,3%.

Η Εσωτερική Λογιστική Αξία της Μετοχής (NAV/Μετοχή) ανήλθε σε €1,597 από €1,575.

Συναλλαγές μετά την 30.06.2025 & Προοπτικές

Μετά την 30 Ιουνίου 2025, η TRASTOR ενίσχυσε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της με την ολοκλήρωση μίας εξαγοράς και συνεχίζει σταθερά προς την επίτευξη σημαντικής ανάπτυξης έως το τέλος της χρήσης:

Νέα εξαγορά γραφείων: Την 31.07.2025 ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 100% των μετοχών εταιρείας η οποία είναι ιδιοκτήτρια σύγχρονου κτηρίου γραφείων στο κέντρο της Αθήνας. Το ακίνητο, πλήρως μισθωμένο σε διεθνή όμιλο, αναμένεται να λάβει πράσινη πιστοποίηση LEED.

Μεγάλη επένδυση σε logistics: Ως το τέλος του 2025 αναμένεται να ολοκληρωθεί η απόκτηση του 100% των μετοχών εταιρείας η οποία είναι ιδιοκτήτρια κέντρου logistics στον Ασπρόπυργο, βάσει προσυμφώνου που είχε υπογραφεί τον Μάιο 2024. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα κέντρα εμπορικής αποθήκευσης και διανομής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνολικής επιφάνειας 75.000 τ.μ.

Με τις ως άνω συναλλαγές, η αξία του χαρτοφυλακίου της TRASTOR αναμένεται να ξεπεράσει τα €800,0 εκατ. έως το τέλος της χρήσης, ενώ τα ετησιοποιημένα έσοδα σε επίπεδο ομίλου αναμένεται να προσεγγίσουν τα €50,0 εκατ.