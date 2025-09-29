Cenergy: Αύξησε στα 15 ευρώ την τιμή στόχο η Pantelakis Securities - Σύσταση overweight

Σύσταση «αύξησης θέσεων» (overweight,) με νέα αυξημένη τιμή στόχο τα 15 ευρώ (από 12,6 ευρώ) εξέδωσε για την μετοχή της Cenergy, η Pantelakis Securities, σημειώνοντας τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία στο εξάμηνο και οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, με τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων να σημειώνουν άλμα 43%.

Οι προοπτικές για τη Cenergy

Η νέα καθοδήγηση της εταιρείας, κάνει λόγω για κέρδη EBITDA ύψους 310-340 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους με την χρηματιστηριακή να αναμένει αντίστοιχα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 350 εκατ. ευρώ (από 325 εκατ. ευρω που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση).

Με βάση τις νέες εκτιμήσεις, η Cenergy αναμένεται να εμφανίσει μέση ετήσια άνοδο των πωλήσεων, των EBITDA και των καθαρών κερδών κατά 12%, 15% και 23% αντίστοιχα την επόμενη τριετία.

Οι προοπτικές παραμένουν ισχυρές, καθώς η Cenergy συνεχίζει να επωφελείται από το κύμα της πράσινης μετάβασης, μια διαρθρωτική ανοδική τάση που καθοδηγείται από τις δυνάμεις της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές και της ηλεκτροδότησης.