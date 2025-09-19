Cenergy: Αυξάνει στα 14,1 ευρώ την τιμή στόχο η Eurobank Equities – Περιθώριο ανόδου σχεδόν 20%

Σε αύξηση της τιμής στόχου για την Cenergy Holdings προχώρησε η Eurobank Equities, στα 14,1 ευρώ από 12,7 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση «buy» (αγορά).

Το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα (κλείσιμο 18ης Σεπτεμβρίου στα 11,78 ευρώ) καθορίζεται σε 19,7%. Σε συνδυασμό με την προσδοκώμενη μερισματική απόδοση της τάξης του 1,6%, η συνολική αναμενόμενη απόδοση διαμορφώνεται σε 21,3%.

Η Eurobank Equities αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τη Cenergy Holdings, βασιζόμενη στη δυναμική παραδόσεων καλωδίων υψηλής τάσης (HV), στη σταθερότητα στα μεσαίας/χαμηλής τάσης (MV/LV) και στην υπεραπόδοση των σωλήνων.

Eκτιμά ότι το προσαρμοσμένο EBITDA του ομίλου θα διαμορφωθεί το 2025 στα 343 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 26% σε ετήσια βάση, υψηλότερα από τον προηγούμενο στόχο και εντός του εύρους του guidance που έχει δώσει η διοίκηση, σε 310 με 340 εκατ. ευρώ. Αυτό συνεπάγεται περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA της τάξης του 16,4%.

Η αναθεώρηση στηρίζεται σε βελτιωμένα περιθώρια στον κλάδο των καλωδίων (16,5% για το 2025 έναντι 15,5% προηγουμένως), με ώθηση από έργα HV και νέα παραγωγική δυναμικότητα, καθώς και σε διατηρήσιμη ισχύ του τομέα σωλήνων (περιθώριο EBITDA 16,3% για το 2025).

Τα ισχυρά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2025, η σταθερότερη ζήτηση καλωδίων MV/LV και η μείωση των ανησυχιών σχετικά με την ανανέωση των αποθεμάτων ενισχύουν την άποψη της Eurobank Equities για διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης κατά το υπόλοιπο του 2025 και έως το 2026, με περιορισμένους κινδύνους πτώσης (downside risks) των προοπτικών σε αυτό το στάδιο.

Για την περίοδο 2025-2028, η χρηματιστηριακή προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του EBITDA περίπου 15%, με τα καλώδια να ηγούνται της ανάπτυξης (+21% κατά μέσο όρο στην 4ετία) και τους σωλήνες να παραμένουν ισχυροί βραχυπρόθεσμα. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων στα καλώδια φτάνει τα 2,8 δισ. ευρώ (πάνω από 50% αφορά σε HV), εξασφαλίζοντας ορατότητα έως το 2028-2029, ενώ η επέκταση στις ΗΠΑ από το 2027 προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου (upside). Για τους σωλήνες, οι προοπτικές ενισχύονται βραχυπρόθεσμα από έργα μεταφοράς φυσικού αερίου και αναβαθμίσεις στο LNG στην ΕΕ.

Συνολικά, η Eurobank Equities εκτιμά ότι το περιθώριο EBITDA του ομίλου θα φτάσει το 17% το 2028, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις για ανταγωνιστές όπως η Prysmian, η Nexans και η NKT. Η αναβαθμισμένη πρόβλεψη για το EBITDA της Cenergy την περίοδο 2025-2027 είναι κατά 5-10% υψηλότερη από το consensus (συναινετική εκτίμηση).

Η Cenergy υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις, με peak στα 272 εκατ. ευρώ το 2025, πριν αποκλιμακωθούν σταδιακά σε 180 εκατ. ευρώ το 2026 και περίπου 110-120 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2027 και μετά.

Παρόλο που ο καθαρός δανεισμός θα αυξηθεί προσωρινά το διάστημα 2025-2026, η ισχυρή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών από το 2026 αναμένεται να επιτρέψει γρήγορη απομόχλευση, οδηγώντας τον δείκτη χρέους/EBITDA κάτω από 0,5x έως το 2028. Παρά το αυξημένο πλαίσιο κεφαλαιουχικών δαπανών, η Eurobank Equities υπολογίζει ότι η απόδοση κεφαλαίων μετά φόρων (ROIC) θα διαμορφωθεί σε 19-21% την τετραετία 2025-2028, από περίπου 16% την περίοδο 2021-2024.

Μετά τις διακυμάνσεις που ακολούθησαν στον απόηχο της αύξησης κεφαλαίου, η μετοχή της Cenergy έχει ανακτήσει έδαφος, με την επενδυτική ψυχολογία να βελτιώνεται για τις εταιρείες που σχετίζονται με την ηλεκτροδότηση. Παρά την ανάκαμψη, η μετοχή διαπραγματεύεται σε περίπου 7,5x επί του δείκτη EV/EBITDA σε βάθος 12μήνου, δηλαδή με discount 20-25% σε σχέση με τον μέσο όρο των Ευρωπαίων ανταγωνιστών, αν και προσφέρει υψηλότερη ανάπτυξη, αποδόσεις και περιθώρια.

Μετά την αναβάθμιση των εκτιμήσεων για το EBITDA κατά 9-12%, η Eurobank Equities ανεβάζει τον πήχη στα €14,10, που συνεπάγεται αποτίμηση 8,3x επί του EV/EBITDA για το 2026, εξακολουθώντας να τοποθετεί τη Cenergy με discount έναντι των ανταγωνιστών της, παρά τις ιδιαίτερα ελκυστικές προοπτικές ανάπτυξης.