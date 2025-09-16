Reuters: Οι ΗΠΑ έβαλαν στο στόχαστρο το λιμάνι του Πειραιά - Μέτρα ενίσχυσης της θαλάσσιας επιρροής

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κινητοποιήθηκε ώστε να περιορίσει το παγκόσμιο δίκτυο λιμένων της Κίνας και να φέρει περισσότερα στρατηγικά λιμάνια υπό δυτικό έλεγχο, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο και μίλησαν στο Reuters.

Η κίνηση αποτελεί μέρος της πιο φιλόδοξης προσπάθειας επέκτασης της ναυτικής επιρροής των ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1970 και στοχεύει στην αντιμετώπιση των αυξανόμενων φόβων στην Ουάσιγκτον ότι οι ΗΠΑ θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση απέναντι στην Κίνα, σε περίπτωση σύγκρουσης.

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ θεωρούν ότι ο εμπορικός ναυτικός στόλος των ΗΠΑ δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένος για να παρέχει στρατιωτική υποστήριξη σε περίοδο πολέμου και ότι η εξάρτηση της Ουάσιγκτον από ξένα πλοία και λιμάνια είναι υπερβολική, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι επιλογές που εξετάζει ο Λευκός Οίκος περιλαμβάνουν την υποστήριξη ιδιωτικών αμερικανικών ή δυτικών εταιρειών για την αγορά κινεζικών μεριδίων σε λιμάνια, είπαν οι τρεις πηγές. Δεν ανέφεραν συγκεκριμένες εταιρείες, εκτός από την αναφορά στην προτεινόμενη συμφωνία της BlackRock για την αγορά λιμενικών περιουσιακών στοιχείων της CK Hutchison σε 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Διώρυγας του Παναμά, ως καλό παράδειγμα.

Οι πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή δεν έχουν εξουσιοδότηση να συζητήσουν δημόσια το θέμα. Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο.

Εκτός από τον Παναμά, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν για κινεζικές επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία.

Η Κίνα έχει κανονική συνεργασία με άλλες χώρες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, δήλωσε εκπρόσωπος της κινεζικής διπλωματικής αποστολής στην Ουάσιγκτον. «Η Κίνα έχει σταθερά αντιταχθεί σε παράνομες και αδικαιολόγητες μονομερείς κυρώσεις, καθώς και σε ενέργειες που παραβιάζουν και υπονομεύουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα άλλων χωρών μέσω οικονομικής καταπίεσης, ηγεμονισμού και εκφοβισμού», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι αξιωματούχοι στο Πεκίνο δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλιο.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί τις κινεζικές επενδύσεις σε λιμάνια ανά τον κόσμο ως τεράστια απειλή για την εθνική της ασφάλεια», δήλωσε ο Stuart Poole-Robb, ιδρυτής της συμβουλευτικής εταιρείας κινδύνου και πληροφοριών KCS Group.

«Η ανησυχία είναι ότι η Κίνα θα μπορούσε να αξιοποιήσει τον έλεγχο αυτών των περιουσιακών στοιχείων για κατασκοπεία, στρατιωτικό πλεονέκτημα ή για να διαταράξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες κατά τη διάρκεια γεωπολιτικών κρίσεων», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε συνομιλίες με Αμερικανούς συνεργάτες ασφαλείας.

Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να εξετάσουν τα κινεζικά συμφέροντα στο λιμάνι του Πειραιά, δήλωσαν οι τρεις πηγές. Η COSCO, ένας από τους μεγαλύτερους κινεζικούς ομίλους λιμένων και ναυτιλίας, κατέχει ποσοστό 67% στον Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς.

Ορισμένοι Κινέζοι επενδυτές ανησυχούν ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να στοχεύσει τις δραστηριότητες της COSCO στην Ελλάδα, δήλωσε πηγή κοντά σε Κινέζους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία στην Ελλάδα.

Η COSCO και η ελληνική κυβέρνηση δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλιο. Έλληνες αξιωματούχοι έχουν πει προηγουμένως στο Reuters ότι δεν έχουν ενημερωθεί για οποιοδήποτε σχέδιο αλλαγής του ελέγχου του Πειραιά.

Η Ουάσιγκτον, πάντως, έχει ήδη στο στόχαστρο την COSCO. Το Υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε την κρατική COSCO στη λίστα εταιρειών με συνδέσεις με τον κινεζικό στρατό τον Ιανουάριο. Αν και η καταχώριση δεν συνεπάγεται άμεσες απαγορεύσεις για αμερικανικές εταιρείες που συνεργάζονται με τις καταχωρισμένες, μπορεί να λειτουργήσει ως σήμα ότι εξετάζονται περαιτέρω ενέργειες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να πλήξουν τη διεθνή επιρροή της Κίνας υπερτονίζοντας τη «θεωρία της κινεζικής απειλής» και να το χρησιμοποιήσουν αυτό ως πρόφαση για να αναγκάσουν τους συμμάχους να πάρουν θέση σε θέματα εφοδιαστικών αλυσίδων», δήλωσε το Development Research Center του Κρατικού Συμβουλίου, ένα επίσημο think-tank της κινεζικής κυβέρνησης, σε έγγραφο που δημοσιεύθηκε τον προηγούμενο μήνα.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει μέτρα για την αύξηση της περιορισμένης εμπορικής ναυτικής παρουσίας των ΗΠΑ παγκοσμίως, περιλαμβάνοντας την ενθάρρυνση της εγχώριας ναυπηγικής, την επέκταση της πρόσβασης στα νηολόγια πλοίων υπό αμερικανικό έλεγχο και την ανασκόπηση παγκόσμιων ναυτικών «σημείων συμφόρησης» για κινδύνους στη ναυσιπλοΐα.

Η Κίνα κατέχει ή μισθώνει ένα εκτεταμένο δίκτυο λιμένων μέσω εταιρειών όπως η COSCO και άλλων κρατικών επιχειρήσεων όπως η China Merchants και η SIPG. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε πέρυσι από το Council on Foreign Relations, έως τον Αύγουστο του 2024 η Κίνα είχε επενδύσεις σε 129 λιμενικά έργα παγκοσμίως μέσω διαφόρων εταιρειών.

Η κινεζική ναυπηγική βιομηχανία εκτιμάται επίσης ότι είναι 230 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη χωρητικότητα των ναυπηγείων των ΗΠΑ, κάτι που σημαίνει ότι η σύγκλιση θα χρειαστεί δεκαετίες, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης εκφράσει ανησυχία για κινεζικές επενδύσεις στον τερματικό σταθμό Kingston της Τζαμάικα, σημαντικό ναυτιλιακό κόμβο μεταφόρτωσης στην Καραϊβική, λόγω της θέσης και των βαθιών λιμενικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις τρεις πηγές.

Η China Merchants κατέχει μερίδιο στην εταιρεία που λειτουργεί τον τερματικό σταθμό κοντέινερ Kingston μαζί με τη γαλλική CMA CGM. Ανάλυση τον Ιούνιο από το think-tank Center for Strategic & International Studies ανέφερε ότι η παρουσία της Κίνας στο Kingston συνιστά τον μεγαλύτερο κίνδυνο ασφάλειας για τις ΗΠΑ σε σχέση με όλα τα κινεζικά λιμενικά έργα στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Στις ΗΠΑ, η COSCO έχει επενδύσεις με τοπικούς εταίρους σε τερματικά κοντέινερ στα λιμάνια του Λος Άντζελες και του Long Beach. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις επενδύσεις της COSCO στις ΗΠΑ.