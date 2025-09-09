ΔΑΑ: Προσαρμοσμένα EBITDA στα 182,3 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 92,2 εκατ. το α΄ εξάμηνο

Συνεχιζόμενη δυναμική ανάπτυξη και οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τους στόχους και έναρξη των έργων επέκτασης του Αεροδρομίου, ανακοίνωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών για το α΄εξάμηνο του 2025.

Στα κύρια σημεία των αποτελεσμάτων αναφέρει:

• Η επιβατική κίνηση το 1ο εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε 15,1 εκατ. επιβάτες, αυξημένη 7,6% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2024.

• Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 5,0% σε 308,2 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης και της αναπροσαρμογής των τελών αεροδρομίου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και της ισχυρής επίδοσης των εμπορικών δραστηριοτήτων.

• Το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 182,3 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA ανήλθε σε 59,2%, σύμφωνα με τον βραχυπρόθεσμο στόχο του ΔΑΑ.

• Τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 92,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,1% σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, λόγω της μείωσης του Μεταφερόμενου Ποσού4, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

• Υγιής Χρηματοοικονομική θέση με καθαρό χρέος ύψους 767,2 εκατ. ευρώ και Δείκτη Καθαρού Χρέους προς Προσαρμοσμένο EBITDA (Τελευταίων Δώδεκα Μηνών) ύψους 1,8x.

• Το Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος με την έναρξη κατασκευής του πολυώροφου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (MSP) και του νέου βορειοδυτικού χώρου στάθμευσης αεροσκαφών (NWA), κατόπιν ανάθεσης μέσω διεθνούς διαγωνισμού. Περαιτέρω, ολοκληρώνεται η Γενική Μελέτη για την επέκταση του Κεντρικού Αεροσταθμού (MTB) και του Δορυφορικού Αεροσταθμού (STB), ενώ ο κατασκευαστικός διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη υιοθετώντας την προσέγγιση «Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου» (Early Contractor Involvement).

Εξελίξεις στην επιβατική κίνηση

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2025, η επιβατική κίνηση του Αεροδρομίου ανήλθε σε 15,1 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2024, με τους επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού να αυξάνονται κατά 2,2% και 9,8% αντίστοιχα.

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2025, η επιβατική κίνηση έφτασε τα 5,8 εκατομμύρια, αυξημένη κατά 11,4% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2024, με τους επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού να αυξάνονται κατά 3,1% και 14,9% αντίστοιχα. Το 2ο τρίμηνο του 2025, η συνολική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 9,3 εκατομμύρια, αντανακλώντας αύξηση 5,3% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2024, και οι επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 1,7% και 6,8% αντίστοιχα.

Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ειδικά τον Ιούνιο, οι γενικές τάσεις παραμένουν ισχυρές και σύμφωνα με τις προσδοκίες μας, αντανακλώντας την ελκυστικότητα και την ανθεκτικότητα της Αθήνας ως προορισμού, καθώς και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής ανάπτυξης δρομολογίων και επιβατικής κίνησης του ΔΑΑ.

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2025, τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 189,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 182,3 εκατ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένο κατά 0,6% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2024, υποδηλώνοντας προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA για την περίοδο 59,2%, εναρμονισμένο με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

Αποσβέσεις & Κεφαλαιουχικές δαπάνες (Επενδύσεις)

Οι αποσβέσεις για τους πρώτους έξι μήνες του έτους ανήλθαν σε 40,3 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 0,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 39,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Οι επενδύσεις της περιόδου ανήλθαν σε 90,0 εκατ. ευρώ, αντικατοπτρίζοντας την πρόοδο της Επέκτασης του Αεροδρομίου και άλλων έργων.

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 29,4 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 4,9 εκατ. ευρώ, ή 20,3% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο 2024, κυρίως λόγω: α) υψηλότερων τόκων, μετά την αύξηση του ανώτατου ορίου επιτοκίου αντιστάθμισης από 0% σε 2,5% από τον Απρίλιο 2024 και εφεξής, β) αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους λόγω πρόσθετων κεφαλαιουχικών δαπανών που χρηματοδοτούνται από τραπεζικά δάνεια και γ) χαμηλότερων εσόδων από τόκους επί των ταμειακών διαθεσίμων λόγω χαμηλότερων αποδόσεων.

Κερδοφορία

Τα Κέρδη προ Φόρων το 1ο εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε 120,2 εκατ. ευρώ έναντι 126,9 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2024. Ο φόρος εισοδήματος μειώθηκε κατά 1,9 εκατ. ευρώ ή 6,2% σε 28,0 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2025 από 29,9 εκατ. ευρώ το 1ο

εξάμηνο του 2024. Ως εκ τούτου, τα Κέρδη Μετά από Φόρους του 1ου εξαμήνου 2025 ανήλθαν σε 92,2 εκατ. ευρώ, ή 4,9 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι προοπτικές

Oι κυριότεροι παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι ισχυροί, συμβάλλοντας στη διατήρηση θετικής προοπτικής, σημειώνει η διοίκηση. Η Εταιρεία διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμησή της όσον αφορά στην επιβατική κίνηση, η οποία αναμένεται να κινηθεί με μεσαίο μονοψήφιο ποσοστιαίο ρυθμό ανάπτυξης το 2025, με σταδιακή προσαρμογή σε χαμηλότερα μονοψήφια ποσοστά σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι πρωτοβουλίες μας στο μάρκετινγκ και στην ανάπτυξη της αεροπορικής αγοράς συνεχίζουν να εστιάζουν στη διατήρηση αυτής της δυναμικής, ενισχύοντας τις συνεργασίες με τις αεροπορικές εταιρείες και επεκτείνοντας περαιτέρω τις συνδέσεις της Αθήνας, με έμφαση σε προορισμούς υψηλής αγοραστικής δύναμης και μεγάλων αποστάσεων. Καθώς προχωράμε με τα έργα επέκτασης του Αεροδρομίου, παραμένουμε απολύτως δεσμευμένοι στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και υπηρεσιών, μέσα από αυστηρά συγκροτημένο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Για το 2025, τα έσοδα από τις Αεροπορικές Δραστηριότητες θα αντικατοπτρίζουν τις επικαιροποιημένες χρεώσεις μετά την ετήσια διαδικασία διαβούλευσης. Τα έσοδα ανά επιβάτη από τις Αεροπορικές Χρεώσεις αναπροσαρμόζονται λόγω της σταδιακής εξάντλησης του Μεταφερόμενου Ποσού (μη ανακτήσιμα κόστη ή μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που μεταφέρονται από προηγούμενα έτη).

Κατά συνέπεια, η ετήσια κερδοφορία από τις Αεροπορικές Δραστηριότητες θα ευθυγραμμιστεί με το 15% Απόδοσης επί του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, που ενισχύεται με την εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος αύξησης κεφαλαίου μέσω της Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend Program).

Στον τομέα των Μη Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, η πρόβλεψη της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητη, με την απόδοση ανά επιβάτη να εκτιμάται ότι θα παραμείνει σταθερή συνολικά για το 2025. Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα, τα έσοδα ανά επιβάτη θα αντιμετωπίσουν πίεση, εξαιτίας των περιορισμών στους διαθέσιμους εμπορικούς χώρους, κατά την περίοδο των κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίοι θα αποκαθίστανται σταδιακά, καθώς τα νέα εμπορικά τμήματα του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου θα τίθενται σε λειτουργία.

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες προβλέψεις, τα έσοδα από τις υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων για το 2025 αναμένεται να επηρεαστούν σε μέτριο βαθμό σε συνέχεια της έναρξης των εργασιών κατασκευής του πολυώροφου χώρου στάθμευσης τον Ιούλιο του 2025. Ωστόσο, αυτή η επίπτωση θα μετριαστεί εν μέρει μέσω στοχευμένων δράσεων, όπως η επέκταση των υπαίθριων χώρων στάθμευσης στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Παρότι εξακολουθούμε να στοχεύουμε σε περιθώρια Προσαρμοσμένου EBITDA άνω του 60% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα – προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος ενός έως δύο ετών, κατά την οποία τα περιθώρια ενδέχεται να περιοριστούν προσωρινά κατά περίπου 100 μονάδες βάσης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι σε επενδύσεις που αφορούν στη λειτουργία μας, με στόχο τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου εξυπηρέτησης. Η στρατηγική αυτή, όπως είναι φυσικό, περιορίζει την περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού κόστους ανά επιβάτη (εξαιρουμένου του μεταβλητού τμήματος της Αμοιβής για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων).

Οι εξαιρετικές επιδόσεις που καταγράφηκαν το 2024 σε επίπεδο επιβατικής κίνησης και οικονομικών αποτελεσμάτων οδήγησαν σε ταχύτερη από το αναμενόμενο ανάλωση του Μεταφερόμενου Ποσού. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA αναμένεται να περιοριστεί ελαφρώς σε σχέση με τα επίπεδα του 2024.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη αυτή πίεση, η Εταιρεία διατηρεί την εκτίμησή της ότι τα καθαρά κέρδη για τα έτη 2025 και 2026 θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, περί τα €200 εκατ. ετησίως, με στήριξη τόσο από το όφελος από το εναπομείναν Μεταφερόμενο Ποσό, όσο και από τις ενισχυμένες αποδόσεις από την αύξηση του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Με το Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου να προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό, διατηρούμε την πρόβλεψή μας για την πραγματοποίηση ποσοστού 50% του συνόλου των κεφαλαιουχικών επενδύσεων έως το τέλος του 2028 και του υπόλοιπου ποσού έως το τέλος του 2032.

Επενδυτικό πρόγραμμα-μαμούθ

Το αεροδρόμιο προχωρά σε ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα της ιστορίας του, με έργα που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα του:

Κατασκευή πολυώροφου χώρου στάθμευσης (MSP), που θα αποσυμφορήσει σημαντικά τη στάθμευση.

Νέος βορειοδυτικός χώρος στάθμευσης αεροσκαφών (NWA), χωρητικότητας 32 θέσεων, αυξάνοντας την επιχειρησιακή ικανότητα.

Επέκταση Κεντρικού και Δορυφορικού Αεροσταθμού, που θα αυξήσει τη συνολική επιφάνεια κατά 150.000 τ.μ. (+68%), καθιστώντας το «Ελευθέριος Βενιζέλος» ικανό να εξυπηρετήσει μελλοντική ζήτηση σε επίπεδα άνω των 40 εκατ. επιβατών ετησίως.

Αναπτυξιακή Στρατηγική:

Ο ΔΑΑ επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο του ως περιφερειακός κόμβος για την Ανατολική Μεσόγειο, επωφελούμενος από την αυξανόμενη τουριστική κίνηση στην Ελλάδα, τη διαφοροποίηση των αεροπορικών συνδέσεων και την ισχυρή παρουσία διεθνών αερομεταφορέων.

Οικονομική Θέση: