ΔΑΑ: Αύξηση 6,7% στην επιβατική κίνηση του Αυγούστου - 22,71 εκατ. επιβάτες στο οκτάμηνο

Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% και 8,8% αντίστοιχα.

Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2025 ανήλθε σε 3,88 εκατ., αυξημένη κατά 6,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΑΑ, τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 2,5% και 8,4% αντίστοιχα.

Συνολικά, κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 22,71 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,8%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% και 8,8% αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των οκτώ πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 191.165, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,9% σε σχέση με το 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,3%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 9,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σημείωση: Τα στατιστικά κίνησης του Αυγούστου 2025 είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να αλλάξουν. Τα στοιχεία κίνησης του κάθε μήνα οριστικοποιούνται μετά την 20η του επόμενου μήνα.