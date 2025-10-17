Παρέμβαση Μυτιληναίου: Να επαναλειτουργήσουν τα κλειστά εργοστάσια NFM

Συνάντηση με τη γενική διευθύντρια Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ditte Juul Jørgensen, είχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ως πρόεδρος της Eurometaux (Ευρωπαϊκής Ένωσης Μετάλλων) και διευθύνων σύμβουλος της METLEN, λίγα 24ωρα μετά την επιστολή που απέστειλε η Eurometaux τους 27 ηγέτες της ΕΕ, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας, εξαιτίας κυρίως του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μυτιληναίος σε ανάρτησή του στο LinkedIn, μετέφερε στην κ. Jørgensen την πραγματικότητα της βιομηχανίας μη σιδηρούχων μετάλλων, όπως αυτή βιώθηκε στην εβδομάδα του LME. Και παράλληλα της τόνισε το μοναδικά απαιτητικό περιβάλλον που αντιμετωπίζει η βιομηχανία στην Ευρώπη, εδώ και πολλά χρόνια, καθώς και την ανάγκη για επείγοντα μέτρα που θα επιφέρουν παγκοσμίως ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας.

«Θέσαμε επίσης το ενδεχόμενο έναρξης μιας ειδικής τριμερούς συμφωνίας για τα μη σιδηρούχα μέταλλα (NFMs) ακόμη και εντός του 2025, η οποία θα αντιμετωπίζει τα συγκεκριμένα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε στην πρόσβαση στην καθαρή ενέργεια», τονίζει ο κ. Μυτιληναίος.

Και προσθέτει στην ανάρτησή του: «Αναγνωρίζοντας ότι η CISAF International είναι ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημάναμε την επείγουσα ανάγκη να διορθωθούν ορισμένα ελαττώματα, όπως η απαίτηση εγκατάστασης ΑΠΕ επί τόπου και οι προβληματικοί περιορισμοί και προϋποθέσεις στον μηχανισμό προσωρινής ανακούφισης».

Τέλος, όσον αφορά το Σχέδιο Δράσης για τον Εξηλεκτρισμό της ΕΕ, τονίστηκε ότι ο πιο άμεσος καρπός είναι η επαναλειτουργία των κλειστών εργοστασίων NFM το συντομότερο δυνατό!

«Κλείνοντας, θίξαμε τις γεωπολιτικές αλλαγές και τις πιέσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ και συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε μια γόνιμη συνεργασία», καταλήγει ο κ. Μυτιληναίος.