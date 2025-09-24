Ευ. Μυτιληναίος (Metlen): Έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται

«Η βιωσιμότητα δεν είναι πλέον μόνο ηθική ή κοινωνική υποχρέωση, αλλά καθοριστικός παράγοντας για την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων», τονίζει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN Energy & Metals και Πρόεδρος της Eurometaux, με αφορμή την παρουσίαση της έρευνας CEO Study 2025 του UN Global Compact, σε συνεργασία με την Accenture.

Σύμφωνα με την έρευνα, που αποτυπώνει τις απόψεις σχεδόν 2.000 CEOs σε 128 χώρες και 18 κλάδους, το 88% δηλώνει ότι η επιχειρηματική λογική για τη βιωσιμότητα είναι σήμερα ισχυρότερη από ό,τι πριν από πέντε χρόνια, ενώ το 99% προγραμματίζει να διατηρήσει ή να ενισχύσει τις δεσμεύσεις του για το κλίμα, το περιβάλλον και την κοινωνία, ακόμη και αν μιλά λιγότερο δημοσίως για αυτές.

Βιώσιμη ανάπτυξη στην πράξη

Η έρευνα καταγράφει τη μετάβαση από τη φιλοδοξία στη δράση, σε μια περίοδο όπου το 2024 σηματοδότησε το πρώτο έτος υπέρβασης του ορίου των 1,5°C της Συμφωνίας του Παρισιού.

Στο πλαίσιο της μελέτης, πραγματοποιήθηκαν 35 εις βάθος συνεντεύξεις με CEOs και Προέδρους ΔΣ, μεταξύ των οποίων ο Marcel Cobuz, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ο οποίος επισημαίνει τη σημασία της κυκλικής αξιοποίησης βιομηχανικών παραπροϊόντων για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος υπογραμμίζει τις πρακτικές προκλήσεις:

«Ενώ ο κόσμος επενδύει σε πράσινες τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα θεμέλια παραμένουν ασταθή. Στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται, καθώς το δίκτυο δεν μπορεί να την απορροφήσει. Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα προχωρήσουμε με στρατηγικό τρόπο».

Η έρευνα καταδεικνύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν ολοένα και πιο ενεργά στον διεθνή διάλογο για τη βιωσιμότητα, ενσωματώνοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στον στρατηγικό τους σχεδιασμό με την υποστήριξη του UN Global Compact Network Greece



Βιωσιμότητα και στρατηγική ανθεκτικότητα

Οι συμμετέχοντες CEOs τονίζουν ότι η βιωσιμότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη και τον θετικό αντίκτυπο των επιχειρήσεων: το 97% προβλέπει ότι έως το 2050 η βιωσιμότητα θα ενσωματωθεί στις βασικές στρατηγικές και θα συνδέεται με την αμοιβή των ανώτατων στελεχών, ενώ το 93% καταγράφει σημαντικά οφέλη από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τα τελευταία 25 χρόνια.

Παράλληλα, το 95% υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη συμμόρφωση με το διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα, ενώ το 97% αναμένει ισχυρή ανάπτυξη στα ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης και στις βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις εμφανίζουν υστερήσεις στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη μέτρηση της βιωσιμότητας, καθώς μόνο το 27% των CEOs αξιολογεί ότι τα χρησιμοποιεί επαρκώς.

Πέντε στρατηγικές για δράση

Η «CEO Study 2025» προτείνει πέντε στρατηγικές για την ενίσχυση της βιωσιμότητας:

Συνεργασία για το ρυθμιστικό πλαίσιο και ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης Αξιοποίηση της καταναλωτικής ζήτησης για προώθηση καινοτομίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Διεύρυνση πρόσβασης στην τεχνολογία για βιώσιμες λύσεις χωρίς αποκλεισμούς Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού για μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα Ηγεσία με αξιοπιστία και ακεραιότητα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και θετικού αντικτύπου

Η έρευνα καταλήγει ότι η μετάβαση προς τη βιωσιμότητα είναι πλέον αναπόφευκτη και ότι οι επιχειρήσεις που θα κινηθούν άμεσα θα εξασφαλίσουν ανθεκτικότητα και ηγετική θέση στην αγορά του μέλλοντος.