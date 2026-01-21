ΑΑΔΕ: Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης για το χαρτζιλίκι μέσω IRIS

Διευκρινίσεις για τη φορολογική αντιμετώπιση των μεταφορών χρημάτων μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, όπως το IRIS, δίνει η ΑΑΔΕ.

Με αφορμή δημοσιεύματα, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζεται ότι η μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα, μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών (τύπου IRIS), για την κάλυψη μικροεξόδων τους («χαρτζιλίκι»), καθώς και γενικά για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης των τέκνων, ιδίως εάν το τέκνο είναι προστατευόμενο (ανήλικο ή φοιτητής μέχρι 25 ετών), δεν αποτελεί δωρεά και δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα myPROPERTY.