Metlen: Νέες αγορές μετοχών από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο

Σε νέα αγορά μετοχών της Metlen προχώρησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ο επικεφαλής της Metlen απέκτησε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 15.000 μετοχές της εταιρείας σε τιμή 44,1077 ευρώ εκάστη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου LSE.

Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Οκτωβρίου είχε αγοράσει 50.000 μετοχές της και στις 28 Οκτωβρίου άλλες 30.000, ενώ στις 29 του ίδιου μήνα αγόρασε 22.390 από το Χ.Α. και άλλες 8.000 από το χρηματιστήριο του Λονδίνου.Στα τέλη Σεπτεμβρίου είχε προχωρήσει σε αγορά 15.000 τίτλων της εισηγμένης έναντι 708.112,5 ευρώ (σε εύρος από 37,1 έως 47,3 ευρώ).

Πρόκειται για μια κίνηση στήριξης του τίτλου μετά τις σημαντικές πιέσεις που δέχθηκε κυρίως λόγω θέσεων short από funds όπως η Millennium Capital και η Marshall Wace.

Η προσοχή της αγοράς τις επόμενες μέρες στρέφεται στην 6η Νοεμβρίου οπότε και αναμένονται οι ανακοινώσεις για τον τρίτο μετασχηματισμό της Metlen. Μεταξύ αυτών, οι αλλαγές που θα γίνουν τόσο στη δομή της εταιρείας όσο και στη διοικητική της ομάδα.

Στόχος είναι αυτή η δομή και η ομάδα να ανταποκριθούν στο διεθνές περιβάλλον και να ενισχύσουν την ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων της εταιρείας, όπως είναι οι τεχνολογίες άμυνας και κυκλικών μετάλλων, που αναμένεται να εισφέρουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνεται πλέον στην ομάδα των εισηγμένων του δείκτη FTSE100.