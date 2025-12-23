Συντάξεις: Πόσα θα κερδίσετε από τον Ιανουάριο - Τι προβλέπει η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Με τις καταβολές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, που προπληρώθηκαν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, το σύνολο των 2,6 εκατομμυρίων συνταξιούχων στην Ελλάδα είδε καθολικές αυξήσεις, για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο φάσεις, εξασφαλίζοντας ότι εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα δουν πραγματικές αυξήσεις στα εκκαθαριστικά τους και όχι μόνο «λογιστικές» όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Τι προβλέπει η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς

Το 2026: Οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά λαμβάνουν το 50% της αύξησης (1,2%).

(1,2%). Το 2027: Η αύξηση θα είναι πλήρης.

Στόχος: Αποκατάσταση της αδικίας που κρατούσε δεκαετίες τους συνταξιούχους πίσω σε πραγματικές αποδοχές.

Πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης των συνταξιούχων

Οι αυξήσεις δεν περιορίζονται μόνο στην προσωπική διαφορά. Το 2026, οι συνταξιούχοι όλων των εισοδηματικών κατηγοριών, και κυρίως οι χαμηλοσυνταξιούχοι και η μεσαία τάξη, επωφελούνται από τρεις επιπλέον παρεμβάσεις:

Μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ Καταβλήθηκε ήδη τον Νοέμβριο σε 1,4 εκατ. συνταξιούχους , ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.

, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων. Κόστος: 360 εκατ. ευρώ.

Αφορά κυρίως συνταξιούχους με μηνιαίο εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ.

Συνδυάζεται με την αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς για διπλό όφελος. Τακτικές αυξήσεις συντάξεων Ιανουαρίου 1,9 εκατ. συνταξιούχοι είδαν αύξηση 2,4% .

είδαν αύξηση . 700.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά είδαν αύξηση 1,2% .

είδαν αύξηση . Κόστος: περίπου 500 εκατ. ευρώ. Φορολογικές ελαφρύνσεις Αφορά την αλλαγή στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης.

Εκτιμώμενο κόστος: 400 εκατ. ευρώ για συνταξιούχους.

Οφέλη: Πιο υψηλές συντάξεις καθαρά στο χέρι, με μεγαλύτερη ωφέλεια για υψηλότερες αποδοχές.

Συνολικό κόστος ενίσχυσης για το 2026: 1,3 δισ. ευρώ.

Σύνταξη Προσωπική διαφορά Οφέλη Συνολικό ετήσιο όφελος 830 € Όχι 250 €, +2,4%, φορολογική ελάφρυνση 515 € 916 € Ναι 250 €, +1,2%, φορολογική ελάφρυνση 422 € 1.080 € Όχι 250 €, +2,4%, φορολογική ελάφρυνση 646 € 1.330 € Όχι +2,4%, φορολογική ελάφρυνση 528 € 1.670 € Όχι +2,4%, φορολογική ελάφρυνση 700 €

Με αυτόν τον τρόπο, οι συνταξιούχοι βλέπουν σταθερή βελτίωση των εισοδημάτων τους, συμβαδίζοντας με τις αυξημένες ανάγκες των νοικοκυριών λόγω ακρίβειας.