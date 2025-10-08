Aπόφαση-ορόσημο: Ο FTSE Russell αναβάθμισε το Χρηματιστήριο Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές

Ο διεθνής οίκος προχώρησε στη μετάταξη του ΧΑ από την κατηγορία των αναδυόμενων στο κλαμπ των ανεπτυγμένων από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026

Το «εισιτήριο» της ανόδου στις ανεπτυγμένες αγορές πήρε το ελληνικό χρηματιστήριο από τον οίκο FTSE Russell, ο οποίος γίνεται ο πρώτος μεγάλος οίκος που θα επαναταξινομήσει την ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο του 2026.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο, που κλείνει τον κύκλο που άρχισε από το 2013, όταν και το Χρηματιστήριο Αθηνών είχε υποβαθμιστεί από τις Ανεπτυγμένες Αγορές στις Αναδυόμενες.

Ο οίκος FTSE Russell, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα πληροί πλέον τα απαραίτητα κριτήρια για την ένταξή της στην κατηγορία των Αναπτυγμένων Αγορών, στο πλαίσιο της ταξινόμησης χωρών του δείκτη FTSE Equity Country Classification.

Όπως αναφέρει το Χρηματιστήριο, η Ελλάδα καλύπτει:

Και τα 22 κριτήρια Ποιότητας των Αγορών (FTSE Quality of Markets criteria)·

Τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τη χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση και τον αριθμό των διαπραγματεύσιμων τίτλων, βάσει των στοιχείων της 31ης Δεκεμβρίου 2024 και της 30ής Ιουνίου 2025·

Την αξιολόγηση του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (GNI) κατά κεφαλήν ως “Υψηλή”, σύμφωνα με τη μέθοδο Atlas·

Την κατάταξη της Πιστοληπτικής της Ικανότητας σε επενδυτική βαθμίδα (Investment Grade) από τους τρεις βασικούς οίκους αξιολόγησης, με προοπτικές είτε “Θετικές” είτε “Σταθερές”.

Κατόπιν σχετικών εισηγήσεων από την Συμβουλευτική Επιτροπή Ταξινόμησης Χωρών και το FTSE Russell Policy Advisory Board, το Διοικητικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Δεικτών της FTSE Russell επιβεβαίωσε —και με τιμή ανακοίνωσε— την αναταξινόμηση της Ελλάδας από Προηγμένη Αναδυόμενη σε Αναπτυγμένη Αγορά.

Η αλλαγή αυτή θα τεθεί σε ισχύ με την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Σημειώνεται πως ο FTSE Russell είχε εντάξει το Χ.Α σε λίστα παρακολούθησης για αναβάθμιση από τον Οκτώβριο του 2024, ενώ τον Απρίλιο του 2025, κατά την ενδιάμεση αξιολόγησή του, είχε κρατήσει "στάση αναμονής". Ο λόγος ήταν να αφομοιωθεί, όπως είχε διαμηνύσει, η αναβάθμιση της Ελλάδας από την Moody’s σε επενδυτική βαθμίδα η οποία είχε μόλις συμβεί, ενώ ήδη πληρούσε τα 22 κριτήρια ποιότητας καθώς και τα όρια μεγέθους και εμπορευσιμότητας που έχει θέσει ο οίκος. Πλέον, "περνά" όλα τα κριτήρια:

Κοντόπουλος: Ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών η επιστροφή στις Ανεπτυγμένες Αγορές

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδέχτηκε η διοίκηση του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, την απόφαση του διεθνούς οίκου δεικτών FTSE Russell για την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από το καθεστώς «Προηγμένης Αναδυόμενης Αγοράς» (Advanced Emerging Market) σε καθεστώς «Ανεπτυγμένης Αγοράς» (Developed Market).

«Η επανακατάταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις Ανεπτυγμένες Αγορές από τον οίκο FTSE Russell είναι ένα σημαντικότατο ορόσημο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος, μετά την απόφαση, καθώς η αναβάθμιση αυτή αποτελεί κορυφαία διεθνή αναγνώριση της σημαντικής προόδου και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς κεφαλαίων.

Η αλλαγή καθεστώτος θα τεθεί σε ισχύ από το άνοιγμα της αγοράς τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, παρέχοντας στην επενδυτική κοινότητα την απαραίτητη περίοδο προετοιμασίας ενός έτους.

«Η επανακατάταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις Ανεπτυγμένες Αγορές από τον οίκο FTSE Russell επιβεβαιώνει την επιτυχή στρατηγική μας για τη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών μας, και φέρνει το ελληνικό Χρηματιστήριο στην ίδια κατηγορία με τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου», πρόσθεσε ο κ. Κοντόπουλος.

«Η κίνηση αυτή αναμένεται επίσης να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών. Είναι μια εξέλιξη που δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης για τις εισηγμένες εταιρείες», πρόσθεσε.

«Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς οίκους και την επενδυτική κοινότητα, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση της ομαλής μετάβασής του στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών», καταλήγει στη δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πιερρακάκης: Ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική της οικονομίας

Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών από τον οίκο FTSE Russell αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική και τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας” τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως σημειώνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε ανακοίνωσή του, «η αναβάθμιση αυτή αποτελεί ορόσημο για την εγχώρια κεφαλαιαγορά και αντανακλά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Η απόφαση του FTSE Russell βασίστηκε στην εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s.

Η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις Ανεπτυγμένες Αγορές αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την ελληνική κεφαλαιαγορά, να αυξήσει τη ρευστότητα και να προσελκύσει σημαντικά νέα επενδυτικά κεφάλαια από θεσμικούς επενδυτές που παρακολουθούν αποκλειστικά τις αγορές αυτής της κατηγορίας. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται επίσης να έχει θετικό αντίκτυπο και στη δυνατότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να αντλήσουν με χαμηλότερο κόστος κεφάλαια για επενδύσεις, ανάπτυξη και εξωστρέφεια, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

Η διαδικασία της επικείμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη και τη διεθνή προβολή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χρηματοοικονομικό χάρτη».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, από την πλευρά του, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών από τον οίκο FTSE Russell αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική και τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες δυνατότητες για τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησης και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια νέα γενιά εταιρικών συνεργειών, εξαγορών και συγχωνεύσεων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και το μέγεθος των ελληνικών επιχειρηματικών σχημάτων.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην Ένωση των Κεφαλαιαγορών, έναν από τους βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης, αποδεικνύοντας ότι έχει σταθεροποιηθεί και αναδεικνύεται σε ελκυστικό προορισμό για διεθνή κεφάλαια.

Η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τη Moody’s, σε συνδυασμό με τη σημερινή απόφαση του FTSE Russell, αναγνωρίζουν έμπρακτα τη συνολική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Για την κυβέρνηση, αποτελούν επιβεβαίωση της στρατηγικής που ακολουθεί και δέσμευση να συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα τη μεταρρυθμιστική πορεία που οδηγεί τη χώρα σε σταθερή ανάπτυξη».