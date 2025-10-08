Bloomberg: Στο κλαμπ των ανεπτυγμένων αγορών το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από μία 10ετία

«Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις εισηγμένες εταιρείες και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και το μέγεθος των ελληνικών επιχειρηματικών δομών»

Η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη βάση των διεθνών επενδυτών - Τι σημαίνει για τις ελληνικές μετοχές η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου από τον FTSE Russell

Έπειτα από δέκα χρόνια παρουσίας στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών, ο FTSE Russell ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει τις ελληνικές μετοχές σε καθεστώς «ανεπτυγμένης αγοράς», αναγνωρίζοντας σύμφωνα με το Bloomberg την εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της χώρας μετά την κρίση χρέους.

Η αναβάθμιση θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, όπως ανακοίνωσε ο διεθνής πάροχος δεικτών αργά το βράδυ της Τρίτης. Η είδηση έχει οδηγήσει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε ισχυρή άνοδο, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται έως και 1,4%, ανεβάζοντας τα κέρδη από την αρχή του έτους στο 42%.

Η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη βάση των διεθνών επενδυτών, καθώς οι ελληνικές μετοχές θα ενταχθούν ξανά σε δείκτες που παρακολουθούν θεσμικά κεφάλαια και funds παγκόσμιας εμβέλειας.

«Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις εισηγμένες εταιρείες και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και το μέγεθος των ελληνικών επιχειρηματικών δομών», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι η αναβάθμιση «αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα για τη σταθερότητα και τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας».

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα του Bloomberg, η Ελλάδα καταγράφει πλεονάσματα για δεύτερη συνεχή χρονιά, ενώ έχει εξοφλήσει πρόωρα τα δάνεια του ΔΝΤ και προχωρά σε αντίστοιχες κινήσεις έναντι των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης.

Η Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα τον Μάρτιο, επικαλούμενη τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και τη θωράκιση απέναντι σε εξωγενείς κινδύνους.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος, χαρακτήρισε την αναβάθμιση «ορόσημο» που επιβεβαιώνει τη στρατηγική του Χ.Α. να τοποθετηθεί «δίπλα στις πιο ώριμες αγορές του κόσμου».

«Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που μπορούν να τοποθετηθούν στην ελληνική κεφαλαιαγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων», τόνισε.

Από τότε που ο FTSE Russell υποβάθμισε την Ελλάδα το 2015, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει σημειώσει απόδοση σχεδόν 300%, υπερδιπλάσια από τον δείκτη αναδυόμενων αγορών του MSCI.

Αντίθετα, ο MSCI διατηρεί ακόμη την Ελλάδα στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών, καθώς, στην τελευταία αναθεώρηση του Ιουνίου, το Χ.Α. δεν πληρούσε πλήρως τα νέα κριτήρια μεγέθους και ρευστότητας.

Η ανακοίνωση του FTSE Russell έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια πρόταση της Euronext για την εξαγορά του 67% του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μια κίνηση που, σύμφωνα με τη διοίκηση του Χ.Α., θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της εγχώριας αγοράς και θα υποστηρίξει την ευρωπαϊκή ενοποίηση.