Euronext: Λανσάρει το Euronext ETF Europe, ενοποιώντας την αγορά για ETFs

Το νέο εγχείρημα της Euronext στοχεύει στην ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ETFs, μειώνοντας την κατακερματισμένη εικόνα που υπήρχε μέχρι σήμερα

Tη δημιουργία του Euronext ETF Europe, της πρώτης πλήρως ενοποιημένης αγοράς για τα Exchange-Traded Funds (ETFs) και τα Exchange-Traded Products (ETPs) στην Ευρώπη, ανακοίνωσε η Euronext.

Το νέο αυτό εγχείρημα, το οποίο αποτελεί μέρος του στρατηγικού πλάνου Innovate for Growth 2027 της Euronext, στοχεύει στην ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ETFs, μειώνοντας την κατακερματισμένη εικόνα που υπήρχε μέχρι σήμερα και ενισχύοντας την ανάπτυξή της.

Η νέα πλατφόρμα θα προσφέρει τη δυνατότητα στους εκδότες να καταχωρίζουν τα προϊόντα τους σε μία μόνο πλατφόρμα της Euronext, αποκτώντας πρόσβαση σε όλες τις αγορές της εταιρείας, μέσω μίας ενιαίας υποδομής και ενοποιημένου βιβλίου εντολών.

Αυτό θα μειώσει τη γραφειοκρατία και θα διευκολύνει τις διαδικασίες καταχώρησης, εμπορίας, εκκαθάρισης και διακανονισμού, προσφέροντας μεγαλύτερη διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και προσβασιμότητα σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά ETFs, περιλαμβανομένων των εκδοτών, των χρηματιστών, των διανομέων και των επενδυτών.

Οφέλη για τους επενδυτές

Όπως ανακοίνωσε η Euronext, η δημιουργία του Euronext ETF Europe θα προσφέρει στους επενδυτές, ιδιαίτερα στους λιανικούς συμμετέχοντες, πιο διαφανή και οικονομική πρόσβαση σε μια ευρύτερη γκάμα ETFs από όλη την Ευρώπη, ενισχύοντας τη ρευστότητα και βελτιώνοντας την ορατότητα των τιμών.

Για πρώτη φορά, οι εκδότες ETFs θα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν το προϊόν τους σε μία μόνο πλατφόρμα της Euronext και να φτάνουν σε όλες τις αγορές της Euronext σε όλη την Ευρώπη, με μειωμένη γραφειοκρατία και εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.

Υποστήριξη από εκδότες

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ισχυρή υποστήριξη από μεγάλους εκδότες και χρηματιστές, περιλαμβανομένων των εταιρειών Amundi, BlackRock, BNP Paribas Asset Management, HSBC Asset Management, Invesco, Vanguard και άλλων κορυφαίων ονομάτων της αγοράς.

Σύμφωνα με τον Anthony Attia, Παγκόσμιο Επικεφαλής Παραγώγων και Μετα-Συναλλακτικών Υπηρεσιών στην Euronext, η δημιουργία του Euronext ETF Europe σηματοδοτεί ένα στρατηγικό βήμα για την οικοδόμηση μιας ενοποιημένης και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής χρηματαγοράς, μειώνοντας τις διαρθρωτικές αναποτελεσματικότητες και θέτοντας νέα πρότυπα για τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα στις ευρωπαϊκές αγορές.