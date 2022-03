Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκίνησε ο 8ος κύκλος του Project Future

Με νέες εκπαιδεύσεις και συνεργασίες πραγματοποιείται ο 8ος κύκλος του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας Project Future, το οποίο υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με το ReGeneration. Το πρόγραμμα συνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και παρέχει σε νέους πτυχιούχους τις δεξιότητες που χρειάζονται για την επαγγελματική τους ανέλιξη.

Με αφορμή την έναρξη του νέου κύκλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Η υλοποίηση του Project Future με συνέπεια από το 2018 εντάσσεται στη δέσμευσή μας να στηρίζουμε τη νέα γενιά, επενδύοντας στην ποιοτική εκπαίδευση που είναι βασικός παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Το πρόγραμμα ανανεώνεται και εξελίσσεται σε κάθε κύκλο προκειμένου να ανταποκρίνεται με αξιώσεις στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας».

Στον 8ο κύκλο που γίνεται ψηφιακά, μπορούν να συμμετάσχουν νέοι πτυχιούχοι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε μια από τις εξειδικεύσεις:

• DIGITAL MARKETING & ECOMMERCE YOUNG PRACTITIONERS powered by EY

• HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ACADEMY powered by AUEB

• CONSULTING ACADEMY powered by EY

• DEVSECOPS ACADEMY powered by CODE.HUB

• CORPORATE FINANCIAL OFFICER (REPORTING) powered by BCA

Το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης εμπλουτίζεται με τρία νέα masterclasses, που έχουν ως στόχο να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες όλων των συμμετεχόντων:

• Digital Transformation (συνεργασία με τη Code.Hub): δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τον κύκλο των ενεργειών που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός μιας εταιρείας και παράλληλα να αποκτήσουν τις πρακτικές δεξιότητες σε λειτουργίες της επιχείρισης.

• Financial Literacy (συνεργασία με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού): δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν βασικές αρχές χρηματοοικονομικών.

• Metaverse (συνεργασία με τον digital futurist Δημήτρη Δημητριάδη): με θέμα τη σύνδεση και συμμετοχή του κοινού μεταξύ φυσικού και του ψηφιακού κόσμου

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τα βιογραφικά των συμμετεχόντων αναρτώνται στην πλατφόρμα του ReGeneration και παραμένουν διαθέσιμα στις 890 συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα επιχειρήσεις για ένα χρόνο, με στόχο την απορρόφησή τους σε θέση εργασίας, με τουλάχιστον εξάμηνη σύμβαση και ελάχιστο μισθό €800 μικτά.

Το Project Future συνεχίζει τη στρατηγική συνεργασία με το LinkedIn Learning, δίνοντας την ευκαιρία σε όσες και όσους δηλώσουν συμμετοχή να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στους τομείς Business, Τεχνολογίας και Creative, μέσα από περισσότερα από 9.500 μαθήματα από ειδικούς.

Mέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί 7 κύκλοι του Project Future, σε συνεργασία με το ReGeneration, μέσω των οποίων:

* 3.786 νέες και νέοι εκπαιδεύτηκαν

* 1.370 εξ αυτών εξειδικεύτηκαν μέσω των εκπαιδεύσεων του Project Future

* 75% των νέων που ολοκλήρωσαν το Project Future έχουν ήδη βρει θέση στην αγορά εργασίας. Η διαδικασία προσλήψεων είναι σε εξέλιξη.

Το Project Future, υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και αμειβόμενης απασχόλησης νέων στην Ελλάδα. Πολύτιμοι συνεργάτες της Τράπεζας Πειραιώς είναι η Google, το Facebook, το LinkedIn learning, η EY, η Code.Hub, το BCA, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, ο Δημήτρης Δημητριάδης, η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 4 Απριλίου στην ιστοσελίδα www projectfuture..gr