Λαγκάρντ: Δεν θα πέσει άλλο ο πληθωρισμός - Απέφυγε να κηρύξει το τέλος της νομισματικής χαλάρωσης

H πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, απέφυγε να κηρύξει το τέλος της νομισματικής χαλάρωσης στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμενόμενη απόφαση για διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση. Η ίδια, ακολουθώντας την πάγια τακτική της τα τελευταία χρόνια, δεν προανήγγειλε τις μελλοντικές κινήσεις της ΕΚΤ, αλλά εμφανίστηκε πιο βέβαιη από άλλες φορές για την πορεία του πληθωρισμού.

Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια η ΕΚΤ - Οι προβλέψεις για πληθωρισμό και ΑΕΠ

Η Lagarde επανέλαβε ότι βρισκόμαστε σε καλό σημείο για τον πληθωρισμό, παρότι οι προβλέψεις δείχνουν να υποχωρεί κάτω από τον στόχο του 2% την επόμενη χρονιά, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανοδική αναθεώρηση της ανάπτυξης στο 1,2% από 0,9% για το 2025.

«Η πορεία πτώσης του πληθωρισμού έχει τελειώσει», τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ, ενώ ανέφερε ότι «συνεχίζουμε να είμαστε σε καλό δρόμο και ο πληθωρισμός βρίσκεται εκεί που θέλουμε. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως «αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε σε προαποφασισμένη πορεία».

«Είμαστε σε επιφυλακή για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε σε καλή πορεία, παρατηρώντας τα νέα δεδομένα», πρόσθεσε, ενώ ανέφερε ότι η απόφαση για διατήρηση των επιτοκίων ήταν ομόφωνη από τα μέλη του ΔΣ της ΕΚΤ.

Η ίδια εκτίμηση ότι οι κίνδυνοι είναι πλέον πιο ισορροπημένοι, επικεντρώνοντας στις εμπορικές συμφωνίες που πλέον είναι περισσότερες σε σχέση με τον Ιούνιο. «Δύο πράγματα έχουν σαφώς εξαφανιστεί από το ραντάρ μας όσον αφορά τον κίνδυνο πτώσης. Το πρώτο είναι ο κίνδυνος αντιποίνων από την Ευρώπη, ο οποίος είχε ληφθεί υπόψη στις προβλέψεις μας για τον Ιούνιο… και το δεύτερο είναι η αβεβαιότητα (στο εμπόριο)», ανέφερε.

Η Lagarde αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση στη Γαλλία και αρκέστηκε να τονίσει ότι όλες οι χώρες πρέπει να τηρούν τους δημοσιονομικούς κανόνες. «Δεν σχολιάζω καμία συγκεκριμένη χώρα, αλλά αρκεί να πω ότι παρακολουθούμε πάντα τις εξελίξεις στην αγορά και τα κρατικά ομόλογα της ζώνης του ευρώ είναι τακτικά και λειτουργούν ομαλά με καλή ρευστότητα. Αυτό είναι που βλέπουμε», τόνισε.

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ παρουσιάζουν, στις νέες προβολές τους, εικόνα του πληθωρισμού παρόμοια με εκείνη που προέβλεπαν τον Ιούνιο. Αναμένουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, 1,7% το 2026 και 1,9% το 2027. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, αναμένουν ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,4% το 2025, 1,9% το 2026 και 1,8% το 2027. Η οικονομία αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% το 2025, ο οποίος έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε σχέση με το 0,9% που αναμενόταν τον Ιούνιο. Η προβολή για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2026 διαμορφώνεται τώρα σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο, σε 1,0%, ενώ η προβολή για το 2027 παραμένει αμετάβλητη σε 1,3%.

Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, επισήμανε η επικεφαλής της ΕΚΤ. «Θα ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία και θα αξιολογείται σε κάθε συνεδρίαση, προκειμένου να καθορίσουμε την κατάλληλη στάση της νομισματικής πολιτικής. Οι αποφάσεις μας για τα επιτόκια θα βασίζονται στην εκτίμησή μας για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τον περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των νέων οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων, καθώς και της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της ισχύος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε στο πλαίσιο της αποστολής μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο μεσοπρόθεσμο στόχο μας και να διατηρήσουμε την ομαλή λειτουργία της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής».