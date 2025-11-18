Fitch: Η αναβάθμιση της Ελλάδας ωφελεί τις τράπεζες - Τι πρέπει να προσέξουν

Οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να επωφεληθούν από ένα ισχυρότερο κράτος μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας σε «BBB»/Σταθερή την Παρασκευή, αναφέρει η Fitch Ratings.

Αυτό οφείλεται στη σημαντική έκθεση των τραπεζών σε κρατικό χρέος. Ωστόσο, η αναβάθμιση από μόνη της δεν προκαλεί αναθεώρηση προς τα πάνω του λειτουργικού περιβάλλοντος των τραπεζών, στο οποίο οι αξιολογήσεις τους είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες.

Η Fitch άλλαξε τις προοπτικές για τη βαθμολογία λειτουργικού περιβάλλοντος «bbb-» του τομέα σε θετική από σταθερή τον Οκτώβριο, αντανακλώντας την προσδοκία ότι οι ελληνικές τράπεζες θα επωφεληθούν από την ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη και τη διαρκή ισχυρή επιχειρηματική δανειοδότηση και τις ευκαιρίες δημιουργίας τελών. Η συνέχιση αυτών των τάσεων, μαζί με τη συνεχιζόμενη αύξηση της αύξησης των λιανικών δανείων και την αυξημένη επίλυση των αναδιαρθρωμένων προβληματικών δανείων εκτός του τραπεζικού συστήματος, θα μπορούσε να οδηγήσει στην αναθεώρηση προς τα πάνω της βαθμολογίας αξιολόγησης του λειτουργικού περιβάλλοντος σε «bbb».

Οπως σημειώνει στην ανάλυση της η Fitch τα αποτελέσματα του 9μηνου του 2025 των ελληνικών τραπεζών υποστηρίζουν τις προσδοκίες μας ότι οι ελληνικές τράπεζες θα διατηρήσουν ισχυρή κερδοφορία μεσοπρόθεσμα, υποστηριζόμενες από την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τη σταθεροποίηση των επιτοκίων, την καλή λειτουργική αποτελεσματικότητα και τις μειωμένες χρεώσεις απομείωσης δανείων λόγω της βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού. Η κεφαλαιοποίηση θα πρέπει να μειωθεί προς τους μεσοπρόθεσμους στόχους των τραπεζών λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης των δανείων, των αυξημένων κατανομών κεφαλαίου και του αντίκτυπου των προγραμματισμένων εξαγορών. Οι συνθήκες χρηματοδότησης και η πρόσβαση στην αγορά είναι υποστηρικτικές λόγω των βελτιωμένων πιστωτικών προφίλ του τομέα και του κράτους.



Η σημαντική έκθεση των ελληνικών τραπεζών στο εγχώριο κράτος λαμβάνει τη μορφή τίτλων, αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων στις κεφαλαιακές τους δομές και κρατικών εγγυήσεων για ανώτερα ομόλογα από την τιτλοποίηση απομειωμένων δανείων.

Οι αναβαθμίσεις της Fitch τον Οκτώβριο για την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς σε 'BBB-'/Σταθερή από 'BB+'/Θετική και η αναθεώρηση των προοπτικών για την Eurobank SA και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος SA (NGB) σε Θετικές από Σταθερές (και οι δύο με αξιολόγηση 'BBB-') αντανακλούσαν τα ενισχυμένα μεμονωμένα πιστωτικά προφίλ των τραπεζών και το βελτιωμένο λειτουργικό περιβάλλον.

Οι αξιολογήσεις της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας ευθυγραμμίζονται και περιορίζονται από την αξιολόγηση της Fitch για το λειτουργικό περιβάλλον της Ελλάδας και είναι πιθανό να αναβαθμιστούν εάν βελτιωθεί το λειτουργικό περιβάλλον.

Μια πιθανή αναβάθμιση των Alpha και Πειραιώς θα απαιτήσει περαιτέρω πρόοδο στις βελτιώσεις στην ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, παράλληλα με τη βελτίωση του λειτουργικού περιβάλλοντος της Ελλάδας.