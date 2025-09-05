Bloomberg: Τέλος οι μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ – Στο 2% θα μείνει ο πληθωρισμός

Τέλος στον κύκλο επιτοκιακών μειώσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διαβλέπουν οι αναλυτές σε έρευνα του Bloomberg, ενώ με τις προβλέψεις τους επιβεβαιώνουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει στον στόχο το 2% μεσοπρόθεσμα.

Οι ερωτηθέντες στην έρευνα αναμένουν ότι το επιτόκιο καταθέσεων θα παραμείνει στο 2% τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Μάλιστα, περίπου το 1/4 προβλέπει μία ή περισσότερες αυξήσεις από τον Ιούνιο έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξοι και υποστηρίζουν δημόσια ότι οι οκτώ μειώσεις στο κόστος δανεισμού μέχρι στιγμής είναι αρκετές ώστε ο πληθωρισμός να σταθεροποιηθεί στο 2%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η άποψη των αναλυτών προσεγγίζει εκείνη των επενδυτών οι οποίοι δεν στοιχηματίζουν πλέον σε περαιτέρω νομισματική χαλάρωση εντός του έτους.

Η ίδια η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει δηλώσει ότι η κεντρική τράπεζα η οποία διατήρησε σταθερά τα επιτόκια τον Ιούλιο, βρίσκεται σε καλή θέση.

«Για την ώρα, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ μπορεί να περιμένει και να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ωστόσο μία έλλειψη ανάκαμψης στην εγχώρια ζήτηση ή/και νέα αρνητικά σοκ μπορεί να οδηγήσουν σε νέες μειώσεις επιτοκίων αργότερα», είπε ο Λούκα Μετσόμο, επικεφαλής μακροοικονομικής ανάλυσης στην Intesa Sanpaolo.

Πάνω από τα 2/5 των οικονομολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα, αναμένουν τουλάχιστον μία μείωση επιτοκίων έως το τέλος του Μαΐου. Ο Μετσόμο, ειδικά, προσδοκά μία τελική κίνηση τον Δεκέμβριο στο 1,75%, εκφράζοντας ανησυχία ότι ο πληθωρισμός μπορεί να αποκλιμακωθεί υπερβολικά μεσοπρόθεσμα.

Οι ερωτηθέντες ήταν σχεδόν ισόποσα μοιρασμένοι μεταξύ του φόβου ότι ο πληθωρισμός θα υπερβεί ή θα υποληφθεί του στόχου της ΕΚΤ. Παρά το γεγονός πως η πλειοψηφία υποστηρίζει πως μία αναθεώρηση πρόβλεψης για το 2027 μόλις στο 1,7% θα προκαλούσε σχεδόν σίγουρα μία νέα μείωση επιτοκίων, αυτό δεν είναι ένα σενάριο που αναμένουν.

«Η ΕΚΤ δεν θα βιαστεί να μειώσει ξανά τα επιτόκια καθώς η οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στους υψηλότερους δασμούς και ο υποκείμενος πληθωρισμός δεν έχει ακόμη υποχωρήσει όσο θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο. Ωστόσο, η πρόσφατη συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ προσφέρει ελάχιστη ανακούφιση και οι επιπτώσεις των δασμών πιθανότατα θα γίνουν πιο εμφανείς τους επόμενους μήνες», επισημαίνει ο Ντέιβιντ Πάουελ, ανώτερος οικονομολόγος του Bloomberg Economics για την Ευρωζώνη.

Οι αναλυτές εμφανίζονται λιγότερο βέβαιοι για την περαιτέρω πορεία της οικονομίας, παρότι περίπου το 40% θεωρεί ότι η πολιτική της ΕΚΤ ήδη στηρίζει κάπως την ανάπτυξη.