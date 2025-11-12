ABN Amro: Εξαγορά της NIBC Bank από την Blackstone – Στα 960 εκατ. ευρώ το τίμημα

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα εντείνονται, με στόχο τα μελλοντικά κέρδη ενόψει της μείωσης των επιτοκίων.

Η ABN Amro Bank ήρθε σε συμφωνία Blackstone με την συμφώνησε να εξαγοράσει την NIBC Bank από την Blackstone για περίπου 960 εκατομμύρια ευρώ στη μεγαλύτερη εξαγορά που έχει πραγματοποιήσει ο ολλανδικός δανειστής από την επανεισαγωγή του στο χρηματιστήριο πριν από μια δεκαετία.

Η συμφωνία αναμένεται να αποφέρει απόδοση περίπου 18% έως το 2029 επί του κεφαλαίου που επενδύει η ABN Amro και θα αυξήσει το μερίδιό της στην λιανική τραπεζική της χώρας, καθώς και στις αγορές αποταμιεύσεων της Γερμανίας και του Βελγίου.

«Η Ολλανδία είναι η εγχώρια αγορά μας, οπότε όταν υπάρχει ευκαιρία να αναπτυχθούμε και να επεκτείνουμε την παρουσία μας στην αγορά μας, σε επιχειρήσεις που γνωρίζουμε καλά, την αξιοποιούμε», δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος Marguerite Berard.

Οι μετοχές της ABN Amro σημείωσαν άνοδο έως και 4,9% στις πρώτες συναλλαγές και ήταν 3,4% υψηλότερες στις 11:11 π.μ. στο Άμστερνταμ. Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο 88% φέτος, ξεπερνώντας τον δείκτη αναφοράς Stoxx Europe 600 Banks Index, ο οποίος έχει σημειώσει άνοδο 56%.

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα εντείνονται, με στόχο τα μελλοντικά κέρδη ενόψει της μείωσης των επιτοκίων. Η εξαγορά της NIBC είναι η πρώτη υπό την ηγεσία της Berard, η οποία ανέλαβε τα ηνία τον Απρίλιο με την υπόσχεση να αυξήσει την κερδοφορία και να μειώσει το κόστος της τράπεζας.

Η NIBC, η οποία ιδρύθηκε το 1945, εστιάζει κυρίως στην ολλανδική αγορά. Ειδικεύεται σε ενυπόθηκα δάνεια, προϊόντα αποταμίευσης, εμπορικά ακίνητα και δάνεια για ψηφιακή υποδομή.

Η Blackstone συμφώνησε να εξαγοράσει την NIBC σε μια συμφωνία αξίας περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ το 2020 και το Bloomberg ανέφερε ότι διερεύνησε τις επιλογές για την εξαγορά αυτή το 2023. Η NIBC ανακοίνωσε ότι έχει επικεντρωθεί και έχει μειώσει τον κίνδυνο κατά το τελευταίο έτος, κυρίως με την πώληση των επιχειρήσεων ναυτιλίας, χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και χρηματοδότησης αυτοκινήτων.

«Σε μια ευρωπαϊκή αγορά που βρίσκεται σε φάση ενοποίησης, η ένταξή μας στην ABN Amro θα μας δώσει το μέγεθος και τις δυνατότητες να ενισχύσουμε την προσφορά μας προς τους πελάτες», δήλωσε ο Nick Jue, Διευθύνων Σύμβουλος της NIBC, σε σχετική ανακοίνωση.

Η συμφωνία με την NIBC θα μειώσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 της ABN Amro κατά περίπου 70 μονάδες βάσης κατά το κλείσιμο, ανέφερε η τράπεζα. Η ABN επανεκτίμησε επίσης τη στρατηγική της για τα ενυπόθηκα δάνεια. Θα διακόψει τη λειτουργία της μάρκας Moneyou, αφήνοντας χώρο για την πιθανή ένταξη της μάρκας ενυπόθηκων δανείων της NIBC.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας φαίνονται «λογικοί», αν και ο αντίκτυπος στον δείκτη CET1 της τράπεζας «ενδέχεται να απογοητεύσει ορισμένες προσδοκίες σχετικά με την απόδοση κεφαλαίου», ανέφερε ο αναλυτής της Keefe Bruyette & Woods, Hari Sivakumaran.

Η τράπεζα χρησιμοποίησε το πλεόνασμα κεφαλαίου για να επαναγοράσει 250 εκατομμύρια ευρώ των ιδίων μετοχών της κατά το τρίμηνο και δήλωσε ότι θα «αξιολογήσει το ενδεχόμενο περαιτέρω διανομών».