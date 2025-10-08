IRIS: Υποχρεωτικό για όλα τα καταστήματα από 1η Νοεμβρίου - Πρόστιμα έως 20.000 ευρώ

Μέχρι τα τέλη του έτους το ημερήσιο όριο θα αυξηθεί στα 2.000 ευρώ

Υποχρεωτική καθίσταται από την 1η Νοεμβρίου η ενσωμάτωση του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS σε όλα τα εμπορικά, φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προβλέπονται πρόστιμα έως 20.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, σε επιχειρήσεις οι οποίες αποδέχονται πληρωμές IRIS χωρίς χρήση POS ή χρησιμοποιούν τερματικά που δεν είναι συνδεδεμένα με την ΑΑΔΕ, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ (για απλογραφικά βιβλία) ή 20.000 ευρώ (για διπλογραφικά βιβλία).

Από τον Νοέμβριο, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να δέχεται πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS είτε με το σκανάρισμα ενός QR κωδικού μέσω της τραπεζικής εφαρμογής του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν για ένα αγαθό ή μία υπηρεσία απευθείας από το λογαριασμό τους, εντός δευτερολέπτων, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν σχεδόν αυτόματα τα χρήματα, με προμήθεια μικρότερη από εκείνη των τραπεζών.

Υπενθυμίζεται ότι το ημερήσιο όριο πληρωμών μέσω IRIS ορίζεται στα 1.000 ευρώ, ενώ για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών (P2P) και από ιδιώτες προς επαγγελματίες (P2B) το όριο είναι 500 ευρώ ανά κατηγορία.

Μέχρι τα τέλη του έτους το ημερήσιο όριο θα αυξηθεί στα 2.000 ευρώ σε P2P και P2B, δηλαδή 1.000 ανά τμήμα (σε συμφωνία με τις τράπεζες) όπως έχει κάνει γνωστό ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με ένα μηνιαίο αθροιστικό όριο, στο ποσό των 5.000 ευρώ, για μεταφορές μεταξύ φυσικών προσώπων. Για τις εμπορικές συναλλαγές διατηρείται το καθεστώς χωρίς όρια.