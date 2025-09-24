Alpha Bank: Αγορά 2,4 εκατ. ιδίων μετοχών 8,1 εκατ. ευρώ

Η αγορά έγινε με μέση τιμή κτήσης 3,3839 ευρώ ανά μετοχή

Την αγορά 2,4 εκατ. ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοίνωσε η Alpha Bank, με συνολικό κόστος κόστος 8,1 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Τράπεζας:

H ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (η ‘Τράπεζα’), σε συνέχεια της από 17.09.2025 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της με ημερομηνία 12.6.2025, κατά το διάστημα 17.09.2025 – 19.09.2025, προέβη σε αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικά 2.401.292 ίδιων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης € 3,3839 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €8.121.997,20.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών και της πίστωσης στους δικαιούχους των 992.440 ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν στην περίοδο κατοχύρωσης του Σεπτεμβρίου 2025, σε συνέχεια της από 1.8.2025 ανακοίνωσής της αναφορικά με το Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Award Plan), η Τράπεζα ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά 1.408.852 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,061% του συνόλου των μετοχών της.