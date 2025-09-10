Apple: Παρουσίασε πιο λεπτό iPhone – Δεν ανέβασε τις τιμές

Ένα πιο λεπτό iPhone παρουσίασε η Apple, κάνοντας τη μεγαλύτερη αλλαγή στην εμφάνιση του κορυφαίου προϊόντος της εδώ και χρόνια. Ωστόσο, η εταιρεία διατήρησε σταθερές τις τιμές των smartphone της, παρά τους δασμούς και την αναστάτωση στο εμπόριο και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Tim Cook περιέγραψε το iPhone Air σαν το «μεγαλύτερο άλμα που έγινε ποτέ για το iPhone». Η νέα συσκευή έχει πάχος 5,6 χιλιοστά, διαθέτει μία μόνο κάμερα στο πίσω μέρος και είναι γεμάτη με τσιπ της ίδιας της Apple.

Το iPhone ευθύνεται για περίπου τις μισές από τις ετήσιες πωλήσεις, ύψους 400 δισ. δολαρίων της Apple. Όμως, η βασική εμφάνιση της συσκευής δεν έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και οι πελάτες αργούν περισσότερο να αλλάξουν το κινητό τους αγοράζοντας το νέο μοντέλο.

Η Apple ποντάρει ότι το iPhone Air, το οποίο θα κυκλοφορήσει αργότερα αυτόν τον μήνα με τιμή εκκίνησης τα 999 δολάρια στην αμερικανική αγορά, μπορεί να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να αναβαθμίσουν τις συσκευές τους.

Άλλωστε, η Samsung, που αποτελεί τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της Apple στις ΗΠΑ, κυκλοφόρησε το δικό της λεπτό smartphone, το S25 Edge, τον Μάιο. Άλλοι ανταγωνιστές, όπως η Huawei στην Κίνα, έχουν προωθήσει λεπτότερα, πτυσσόμενα τηλέφωνα (foldable) που ανοίγουν σε οθόνες μεγέθους tablet. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι το λεπτό iPhone ίσως να είναι ένα βήμα της Apple προς το δικό της πτυσσόμενο κινητό.

Κατά τα άλλα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της Τρίτης στο Cupertino, η Apple παρουσίασε και τη νέα σειρά iPhone 17, η οποία θα κυκλοφορήσει αργότερα αυτόν τον μήνα με τις ίδιες τιμές εκκίνησης με τα μοντέλα του περασμένου έτους. Εξαίρεση αποτελεί το iPhone 17 Pro, το οποίο θα κοστίζει περίπου 100 δολάρια παραπάνω.

Με την ανακοίνωση δόθηκε τέλος στις εικασίες ότι η Apple θα έπρεπε να αυξήσει τις τιμές, καθώς οι ασταθείς δασμολογικές πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Donald Trump έχουν διαταράξει την τεράστια αλυσίδα εφοδιασμού της. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι οι δασμοί θα της κοστίσουν 1,1 δισ. δολάρια στο τρίμηνο που λήγει τον Σεπτέμβριο.

Πριν από την εκδήλωση, οι αναλυτές της Morgan Stanley είχαν δηλώσει ότι ανέμεναν τις πρώτες αυξήσεις τιμών εδώ και χρόνια.

«Η διατήρηση των τιμών λίγο πολύ σταθερών είναι μια σημαντική στρατηγική απόφαση, που δείχνει την κατανόηση ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε πολύ ευαίσθητη θέση αυτή τη στιγμή», εξηγεί μιλώντας στους Financial Times η Nabila Popal, της International Data Corporation. «Στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα στους καταναλωτές τους ότι κατανοούν τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν».