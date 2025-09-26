Μητσοτάκης στο Βloomberg: Στόχος αύξηση μισθών και νέες θέσεις εργασίας - Το πλεόνασμα στην κοινωνία

«Στην Ελλάδα έχουμε γυρίσει σελίδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θέλουμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη και μάλιστα πιο γρήγορα», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Bloomberg. «Στόχος είναι να αυξηθούν οι μισθοί, να υπάρχει η σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς μισθούς, αλλά και να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα», τόνισε.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να εμφανίσει δημοσιονομικό πλεόνασμα και το 2025. «Έχουμε σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα και είναι πολύ πιθανό να έχουμε πλεονέσμα και φέτος. Αυτό είναι το θεμέλιο της οικονομικής μας πολιτικής. Έχουμε περάσει δια πυρός και σιδήρου και δεν είμαστε διατεθειμένοι να περάσουμε τα ίδια. Η οικονομία αναπτύσσεται, δημιουργεί θέσεις εργασίας», είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει 500.000 θέσεις εργασίες από τότε που ανέλαβε την εξουσία.

«Θέλω και ο μέσος Έλληνας να αισθανθεί τα οφέλη από την ανάπτυξη και μάλιστα από την 1η Ιανουαρίου οι Έλληνες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα», ξεκαθάρισε.

Τι είπε για UniCredit – Alpha Bank

Μιλώντας στον αρχισυντάκτη του Bloomberg, John Micklethwait, ο πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της διασυνοριακής ενοποίησης του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη, καλωσορίζοντας την επένδυση της ιταλικής UniCredit στην Alpha Bank.

«Βλέπω αξία» εάν ένας ξένος αγοραστής δείξει ενδιαφέρον για μια ελληνική εταιρεία, είπε. Ωστόσο αρνήθηκε να απαντήσει εάν θα στήριζε μια πλήρη εξαγορά της Alpha Bank, λέγοντας μόνο ότι κατ΄ αρχήν τάσσεται υπέρ των πανευρωπαϊκών deals.

Σημειώνεται ότι προ ημερών, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, δήλωσε στο Bloomberg ότι τάσσεται υπέρ περισσότερων διασυνοριακών συναλλαγών και ελπίζει ότι τέτοιες συμφωνίες θα επικρατήσουν και αλλού. «Υιοθετούμε μια πολύ φιλοευρωπαϊκή άποψη, η οποία βοηθά στην εφαρμογή της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών», δήλωσε ο Στουρνάρας. «Είμαστε υπέρ των διασυνοριακών συναλλαγών και ελπίζω ότι αυτό θα επικρατήσει και αλλού».

Υπέρ της κοινής ομολογιακής έκδοσης για την άμυνα

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι υπάρχει κινητικότητα μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση κοινού χρέους προκειμένου να στηριχθεί η αμυντική ενίσχυση του μπλοκ.

«Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική μεταξύ των συναδέλφων μου», είπε. «Ορισμένες από τις χώρες που ήταν αντίθετες στην ιδέα του περαιτέρω δανεισμού άλλαξαν γνώμη».

Ο κοινός δανεισμός από τα 27 μέλη της ΕΕ παραμένει ένα αμφιλεγόμενο θέμα, με χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, να αντιτίθενται ευρέως, σημειώνει το Bloomberg.

«Υποστηρίζω εδώ και αρκετό καιρό την ανάγκη δημιουργίας κάποιου κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού δανεισμού για την κάλυψη αυτού που θεωρώ το κατεξοχήν ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, το οποίο είναι η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα», δήλωσε ο Μητσοτάκης. «Είμαι βέβαιος ότι και η Γερμανία θα συμφωνήσει τελικά με αυτή την αναγκαιότητα».

Η πολιτική σταθερότητα στην Ευρώπη και ο τουρισμός στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Γαλλία, εκφράζοντας την ελπίδα να σταθεροποιηθεί η πολιτική κατάσταση. «Είναι πολύ σημαντικό ο πυρήνας της Ευρώπης, Γαλλία και Γερμανία, να τα πηγαίνουν καλά», σημείωσε.

Για τον ελληνικό τουρισμό δήλωσε αισιόδοξος, διαβεβαιώνοντας ότι «θα πάει πάρα πολύ καλά». Παράλληλα, στάθηκε στην έκθεση του Μάριο Ντράγκι για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, τονίζοντας ότι «δεν έχει σημειωθεί πρόοδος σε όλα τα μέτωπα» και καλώντας τα κράτη-μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα «τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και τη συλλογική ανάπτυξη».

Στόχος η αυτοδυναμία στις εκλογές

Μιλώντας για τις επόμενες εκλογές, ο πρωθυπουργός σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει δύο φορές την αυτοδυναμία και θα επιχειρήσει να το πετύχει και την επόμενη φορά.

«Πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις» είπε, προσθέτοντας ωστόσο πως αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός στην κάλπη.