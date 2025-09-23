Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Αναζητείται νέα ημερομηνία

Δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για σήμερα (21:00 το βράδυ) συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο «Σπίτι της Τουρκίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ραντεβού των δύο ηγετών δεν θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη ώστε να συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η σύνθεση για την επικείμενη συνάντηση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.