Βουτιά 20% για τη μετοχή του Netflix

«Βουτιά» της τάξης του 20% καταγράφει στην προ-αγορά της Wall Street η μετοχή της Netflix, η οποία υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2020.

Οι μαζικές εντολές πώλησης έρχονται ως συνέπεια των απογοητευτικών οικονομικών μεγεθών του δ’ τριμήνου του 2021, τα οποία έδειξαν σημαντική μείωση των νέων χρηστών.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα ενέταξε στο δίκτυο της 8,28 εκατ. νέους χρήστες, ένας αριθμός μικρότερος τόσο έναντι των προβλέψεων (8,19 εκατ.) όσο και έναντι της επίδοσης του δ’ τριμήνου του 2020 (8,5 εκατ.).

Κι αυτό, μάλιστα, παρά τις μεγάλες πρεμιέρες που έγιναν, όπως το Emily in Paris, το Don’t Look Up, το Red Notice και το You.

Η πτωτική τάση δε, αναμένεται να διατηρηθεί και στο α’ τρίμηνο του 2022, όταν η αμερικανική εταιρεία περιμένει 2,5 εκατ. νέους χρήστες έναντι σχεδόν 4 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με την εισηγμένη στη Wall Street, η αύξηση του ανταγωνισμού, μέσω της εμφάνισης κι άλλων πλατφόρμων streaming, αποτελεί μία από τις αιτίες της επιβράδυνσης.

«Οι καταναλωτές έχουν πολλές επιλογές όταν έρχεται η ώρα της διασκέδασης. Και ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί τους τελευταίους 24 μήνες, ενόσω οι εταιρείες ψυχαγωγίας αναπτύσσουν τις δικές τους πλατφόρμες streaming» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Για να διαβεβαιώσει: «Ενώ ο πρόσθετος ανταγωνισμός ενδεχομένως επηρεάζει τα περιθώρια ανάπτυξης, συνεχίζουμε να επεκτεινόμαστε σε κάθε χώρα και περιοχή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο δ’ τρίμηνο του 2021, ο συνολικός αριθμός των χρηστών του Netflix καθορίστηκε σε 22 εκατομμύρια.

Στο μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα, η εταιρεία ανακοίνωσε αυξήσεις τιμών για τους χρήστες σε ΗΠΑ και Καναδά, με το κόστος για το βασικό πακέτο να αναπροσαρμόζεται από τα 9 στα 10 δολάρια και για το premium πακέτο από τα 18 στα 20 δολάρια.

Η αύξηση των τιμών, όπως εξήγησε η διοίκηση, οφείλεται στο γεγονός ότι οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε ολοένα και πιο μεγάλο εύρος αποκλειστικού περιεχόμενου.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αυτή η ανατίμηση εκτιμάται ότι θα βοηθήσει την εταιρεία να αναπληρώσει το κόστος από την επιβράδυνση στις εγγραφές νέων χρηστών.