H NASA φέρνει το διάστημα στο σπίτι - Live εκτοξεύσεις και διαστημικoί περίπατοι μέσω Netflix

Μια νέα συνεργασία ανακοινώθηκε μεταξύ της συνδρομητικής πλατφόρμας Netflix και της διαστημικής υπηρεσίας NASA, μέσω της οποίας υπόσχονται να φέρουν το διάστημα πιο κοντά και συγκεκριμένα μέσα στα σπίτια.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στο X, από αυτό το καλοκαίρι, το Netflix θα αρχίσει να μεταδίδει LIVE εκτοξεύσεις πυραύλων, διαστημικούς περιπάτους αστροναυτών, κάλυψη αποστολών και εκπληκτική ζωντανή θέα της Γης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Netflix is teaming up with NASA to bring space a little closer to home.



Beginning this summer, Netflix will begin to stream LIVE rocket launches, astronaut spacewalks, mission coverage, and breathtaking live views of Earth from the International Space Station.