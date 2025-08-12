Χρέη στην εφορία: Ο «τιμοκατάλογος» για εκπρόθεσμες πληρωμές φόρων - «Παγώνουν» τα επιτόκια

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κρατάει σταθερά για άλλα δύο χρόνια τα επιτόκια που επιβάλλονται στην εκπρόθεσμη πληρωμή των φόρων, στα επίπεδα που διαμορφώνονταν το 2014.

Με απόφαση του Κυριάκου Πιερρακάκη «παγώνουν» μέχρι και τον Αύγουστο του 2027 τουλάχιστον, τα επιτόκια τα οποία βαρύνουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία.

Σύμφωνα με όσα ισχύουν από το 2014, αν ο πολίτης δεν πληρώνει εμπρόθεσμα τους φόρους που του έχουν βεβαιωθεί, πληρώνει τόκο 8,51% και, επιπλέον, τόκο με βάση το επιτόκιο Κύριας Αναχρηματοδότησης το οποίο καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το τρέχον επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης είναι σήμερα 2,00%, άρα θα έπρεπε οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία να επιβαρύνονται με 10,51% ετησίως.

0,73% αντί 0,88% κάθε μήνα

Ωστόσο η απόφαση Πιερρακάκη ορίζει ότι μέχρι και τον Αύγουστο του 2027, δεν λαμβάνεται υπόψιν το τρέχον επιτόκιο που ανακοινώνει κάθε φορά η ΕΚΤ (2,00% από τον Ιούνιο του 2025) αλλά εκείνο που ίσχυε κατά την 1.1.2014, το οποίο ήταν μόλις 0,25%.

Με αυτό το δεδομένο, για τα 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες που χρωστούν ληξιπρόθεσμα χρέη 108 δισ. στην εφορία, το ετήσιο επιτόκιο «κλειδώνει» στο 8,76% για ακόμα δύο χρόνια. Δηλαδή επιβαρύνονται 0,73% για κάθε μήνα που περνά, αντί 0,88% που θα «έτρεχε» κανονικά αν δεν ερχόταν η απόφαση για το «πάγωμα».

Αυτό δεν αλλάζει ως το 2027 τουλάχιστον, εκτός αν νωρίτερα … «χαλάσει ο κόσμος», το ευρωπαϊκό επιτόκιο εκτιναχθεί ξανά στα ύψη και ξεπεράσει το 5,25% (είχε φτάσει μέχρι και 4% πριν ένα χρόνο) έναντι 2% που ισχύει σήμερα.

Με την απόφαση Πιερρακάκη πάντως, το «πάγωμα» εφαρμόζεται και στην αντίθετη περίπτωση όπου το δημόσιο χρωστά επιστροφές φόρου σε πολίτες.

Εφόσον οι οφειλές αυτές ξεπεράσουν τις 90 μέρες καθυστέρησης (σσ: ανέχονταν σε περίπου 300 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο) το δημόσιο πληρώνει τόκο 6% ετησίως ή 0,50% το μήνα. Και αυτό διότι αυτές βαρύνονται με 5,75% σταθερό επιτόκιο, στο οποίο προστίθεται 0,25% (όπως ίσχυε την 1.1.2104 για την κύρια αναχρηματοδότηση από την ΕΚΤ) αντί 2% που ισχύει σήμερα.

Χαμηλότερες χρεώσεις…. με ρυθμίσεις

Οι φορολογούμενοι πάντως έχουν τρόπο να μειώσουν δραστικά τους τόκους εκπρόθεσμης πληρωμής των οφειλών στην εφορία, αν αξιοποιήσουν τις πάγιες ρυθμίσεις των 12 ή 24 δόσεων.

Από τον Μάρτιο ήδη μάλιστα, με νόμο Πιερρακάκη, το υπουργείο Οικονομικών είχε ήδη προβεί σε «πάγωμα» για έναν χρόνο, και των επιτοκίων τα οποία επιβαρύνουν τις πάγιες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τη φορολογική διοίκηση.

Και η ρύθμιση εκείνη επίσης, είχε στόχο να συγκρατήσει το κόστος εξυπηρέτησης των ρυθμισμένων χρεών σε μια περίοδο γενικευμένων αυξήσεων επιτοκίων στην ευρωζώνη, αποτρέποντας την επιπλέον επιβάρυνση των φορολογουμένων.

Συγκεκριμένα, το επιτόκιο των δόσεων για βεβαιωμένες οφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση παραμένει σταθερό έως και τις 31 Μαρτίου 2026, στο ύψος που είχε διαμορφωθεί στις 31 Μαρτίου 2024.

Έτσι διατηρούνται αμετάβλητα τα επιτόκια:

– 4,34% για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις, δηλαδή το μισό από εκείνο που ισχύει για χρέη που έχουν αφεθεί στην τύχη τους.

– 5,84% για ρυθμίσεις με περισσότερες από 12 δόσεις

Ακόμα και αν κάποιος χάσει την ρύθμιση και αναβιώσουν τα αρχικά επιτόκια, δίνεται η δυνατότητα για μία νέα, δεύτερη υπαγωγή σε ρύθμιση (μετά από απώλεια της πρώτης).

Στην περίπτωση αυτά τα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:

– 5,84% για έως 12 δόσεις

– 7,34% για πάνω από 12 δόσεις.